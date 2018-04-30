Ещё
Узбекистан и Турция подписали документы по борьбе с преступностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан и Турция подписали документы по борьбе с преступностью 

РИА Новости 43 минуты назад
ТАШКЕНТ, 30 апр — РИА Новости. Министерства и ведомства Узбекистана и Турции в понедельник подписали документы по борьбе с преступностью и финансированием терроризма по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Тайипа Эрдогана, сообщает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган в воскресенье прибыл в Узбекистан с трехдневным госвизитом.
В частности, министерства внутренних дел Узбекистана и Турции подписали межправительственное соглашение о борьбе с преступностью, указывается в перечне подписанных документов.
Кроме того, Генеральная прокуратура Узбекистана и Комитет по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов Турции подписали меморандум о взаимопонимании по обмену оперативной информацией о доходах, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Генеральная прокуратура Узбекистана и министерство юстиции Турции подписали межправительственный договор об экстрадиции.
Президент Турции в понедельник также выступит на совместном заседании палат парламента Узбекистана. На 1 мая запланирована поездка Эрдогана в Бухару.
Эрдоган посещал Узбекистан в ноябре 2016 года. В Самарканде он провел рабочую встречу с президентом Узбекистана. Стороны тогда договорились разработать «дорожную карту» по развитию двустороннего сотрудничества.
Мирзиеев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов.
РИА Новости: последние новости
Звериные нежности: амурская тигрица Василиса и ее котята в парке "Тайган" США выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне", пишут СМИ Генштаб рассказал о "странностях" при ударе по "химическим" объектам в САР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе433
Немецкие летчики массово увольняются из-за России426
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге75
Николаев обрушился с критикой на «народ»86
100 млн Задорнова достались его бывшей жене11
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение