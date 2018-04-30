Дмитрий Азаров обсудил выделение допсредств на приобретение жилья труженикам тыла 

Этот вопрос был поднят в ходе совещания, посвящённого 9 Мая, сообщает в твиттер-аккаунте департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. В преддверии майских праздников Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое празднованию Дня Победы. Обсудили на нем и вопросы социальной поддержки участников ВОВ. В частности, речь шла о выделении дополнительных средств для приобретения жилья. По словам Дмитрия Азарова, этот вопрос пока остаётся открытым для тружеников тыла. Напомним, в настоящее время в регионе живёт 31,5 тыс. участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, солдатских вдов. Решение их проблем Дмитрий Азаров назвал приоритетной задачей власти.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области