«Саларьево» осталось без перехватывающей парковки

Метро «Саларьево» было открыто в 2016 году. Тогда же конечная станция красной ветки позиционировалась как крупный транспортно-пересадочный узел. Была организована перехватывающая парковка на 2000 машиномест. Оставить автомобиль и добраться до центра Москвы на метро, можно было без проблем.

В прошлом году даже появилась информация о расширении парковки. Якобы она не вмещала всех желающих, однако вместо этого стали строить огромный торговый центр. Перехватывающая парковка уменьшилась сразу на две трети. Большую часть отгородили забором, а оставшуюся недавно сделали платной, причем цена как в центре Москвы, рассказал Business FM москвич Валерий:

«Раньше там была бесплатная парковка, было удобно, можно было поставить машинку свою, сходить по делам, по магазинам и так далее. Сейчас стало: заезжаешь, берешь талончик, три часа бесплатно, потом последующий час 200 рублей. Я считаю, что это очень дорого, на самом деле. Я как-то один раз ставил там машину, ушел по делам, и так получилось, что мне пришлось задержаться. Я не смог просто перегнать свою машину, у меня не было времени. В итоге я оставил там 600 рублей, за то, что моя машина постояла там в стороночке».

Теперь закрыли и эту парковку. Всех перенаправляют в другое место, которое и парковкой назвать сложно. К тому же она не в состоянии вместить всех желающих, говорит жительница Внуково Евгения:

«25 апреля перехватывающую парковку на «Саларьево», которая была оборудована шлагбаумами, закрыли. Вместо нее предлагается так называется парковка «Саларьево-2». На самом деле это ничем не оборудованное место. Это грунтовая дорога, по которой ездят фуры, эти же фуры там останавливаются. Максимум машин, которые могут поместиться там — наверное до 200, и людям негде парковаться, хотя изначально все позиционировалось на метро «Саларьево», как возможность для людей пересесть на метрополитен, таким образом не загружать московские дороги».

Свое мнение, почему в Саларьево исчезли перехватывающие парковки, высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза « Мэрия Москвы — это несколько разных департаментов, зачастую с разными интересами. У строительного комплекса Москвы интерес — построить как можно больше, у департамента транспорта — разгрузить трафик, и эти интересы не всегда пересекаются между собой. Там, где строят недвижимость, торговые центры, про перехватывающие парковки никто не думает, потому что они не приносят денег».

Новый торговый центр «Саларис» должны построить и сдать в эксплуатацию в следующем году. Власти обещают, что парковка там будет бесплатная, так же как возле Ашана IKEA или Мега в Химках. Пока автомобилисты, которые раньше пересаживались на метро «Саларьево», едут на работу на машинах, как следствие, Киевское шоссе снова встало.

Чтобы как-то прояснить ситуацию, Business FM отправила запрос в Комплекс градостроительной политики Москвы, но оперативного комментария получить не удалось. Судя по информации сайта столичного правительства, сейчас у станций метро действует более 20 перехватывающих парковок. Всего до 2020 года планируется принять в эксплуатацию 58 парковок вместимостью более 21 тысячи машиномест.