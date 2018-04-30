Костромичей приглашают в Иваново на праздничный пробег

Костромичей приглашают на легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце» в Иваново. Он посвящен 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии, сообщает городская администрация.

Пробег состоится 1 мая с 10:00 до 12:00 на центральных улицах Иванова: площади Революции — проспекте Ленина — улице Карла Маркса — проспекте Шереметьевском. Завершится пробег тоже на площади Революции. Общая протяжённость дистанции составит почти 6 километров.

Пробег пройдёт по трём дисциплинам:

— пробег «36 +» — мужчины и женщины старше 36 лет;

— пробег «16 -20» — мужчины и женщины 16-20 лет;

— пробег «21 -35» — мужчины и женщины 21-35 лет.

Всех гостей ждёт развлекательная программа и мастер-классы.

Все участники получат памятные медали и дипломы.

Положение о пробеге можно найти на сайте администрации.