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Костромичей приглашают в Иваново на праздничный пробег
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Костромичей приглашают в Иваново на праздничный пробег 

k1news.ru 55 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромичей приглашают на легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце» в Иваново. Он посвящен 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии, сообщает городская администрация.
Пробег состоится 1 мая с 10:00 до 12:00 на центральных улицах Иванова: площади Революции — проспекте Ленина — улице Карла Маркса — проспекте Шереметьевском. Завершится пробег тоже на площади Революции. Общая протяжённость дистанции составит почти 6 километров.
Пробег пройдёт по трём дисциплинам:
— пробег «36 +» — мужчины и женщины старше 36 лет;
— пробег «16 -20» — мужчины и женщины 16-20 лет;
— пробег «21 -35» — мужчины и женщины 21-35 лет.
Всех гостей ждёт развлекательная программа и мастер-классы.
Все участники получат памятные медали и дипломы.
Положение о пробеге можно найти на сайте администрации.
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