В Уфе на площади имени Салавата Юлаева открыли фонтан

В башкирской столице заработал самый масштабный фонтан. Открытие водной забавы на площади имени Салавата Юлаева символизировало начало летнего сезона.

Как отметил мэр города Ирек Ялалов , с открытием городских фонтанов всегда стараются успеть к Первомаю или хотя бы ко Дню Победы.

— Но прежде мы наводим порядок во дворах и на улицах родного города. Очищаем Уфу от накопившегося за зиму мусора. По всему городу проходят санитарные субботники. В этом году на субботники вышли порядка двухсот тысяч человек — работники уфимских предприятий, учреждений и организаций, неравнодушные и активные горожане, студенты, учащиеся, муниципальные служащие. Мы совместными усилиями очистили и привели в порядок улицы и площади, сады и парки, скверы и аллеи, территории организаций, учреждений и предприятий Уфы, сказал глава столичного муниципалитета, — рассказал Ирек Ялалов.

Справка:

Светомузыкальный фонтан на площади Салавата Юлаева открыли в 2007 году. Он состоит из четырехметровой круглой чаши с семнадцатью фонтанными насадками, а также восемнадцатиметровой чаши с декоративным ручьем и несколькими порогами и тремя мостиками. Сотни струй, каскадов и источников в совокупности образуют цветок курая. В комплексе циркулирует 800 кубометров воды.