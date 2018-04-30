Владислав Третьяк устроил внуку шикарную свадьбу: подарки от Аллегровой, Кобзона и Грушевского 

Старший внук Владислава Третьяка 22-летний Максим играл свадьбу в Московском городском Гольф-клубе.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1768093862042486498_5572991961"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Максим Третьяк также, как когда-то его легендарный дед — вратарь ХК ЦСКА. «Лучший день в моей жизни», — говорит Третьяк-младший о свадьбе, которая в эти выходные отгремела в Москве. На торжестве было много знаменитых друзей Владислава Третьяка, которые дарили свое творчество молодым.
Ирина Аллегрова исполнила свои главные хиты, включая «Свадебные цветы», Михаил Грушевский веселил гостей импровизациями и домашними «заготовками» в качестве тамады, а открывал торжество Иосиф Кобзон, посвятив молодым Евгении и Максиму одну из своих композиций. «Как здорово, что все мы здесь на свадьбе собрались…» — пел Кобзон.
Зал был декорирован живыми цветами, «деревьями», подвесными композициями из хрусталя и текстиля, среди гостей помимо знаменитостей — много молодых хоккеистов. Фотосессия и праздничный завтрак молодых проходил в шикарном московском отеле Radisson.
https://www.instagram.com/p/BiHvNRDlzz2/?taken-by=vitek_mishin
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1768206790054168096_222902540"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1768002548236426902_4089829054"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);