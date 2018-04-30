Владислав Третьяк устроил внуку шикарную свадьбу: подарки от Аллегровой, Кобзона и Грушевского

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Максим Третьяк также, как когда-то его легендарный дед — вратарь ХК ЦСКА . «Лучший день в моей жизни», — говорит Третьяк-младший о свадьбе, которая в эти выходные отгремела в Москве . На торжестве было много знаменитых друзей Владислава Третьяка, которые дарили свое творчество молодым.

Зал был декорирован живыми цветами, «деревьями», подвесными композициями из хрусталя и текстиля, среди гостей помимо знаменитостей — много молодых хоккеистов. Фотосессия и праздничный завтрак молодых проходил в шикарном московском отеле Radisson.

https://www.instagram.com/p/BiHvNRDlzz2/?taken-by=vitek_mishin

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