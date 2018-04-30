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Вышедший из леса Ленобласти медвежонок Малёк идёт на поправку
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Вышедший из леса Ленобласти медвежонок Малёк идёт на поправку 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Маленький медведь, которого заметили жители деревни на границе Ленинградской и Псковской областей, набирает вес и идёт на поправку в Центре помощи диким животным.
За лечение медведя взялись ветеринары Центра спасения диких животных «Велес», который находится в посёлке Токсово Ленобласти. Медики взялись за малыша, слишком истощённого для своего возраста: на момент поступления он весил всего три с половиной килограмма.
Медвежонку в центре дали имя Малёк, пока о выпуске животного речь не идёт: на свободу малыша отпустят, только когда он полностью поправится.
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