Вышедший из леса Ленобласти медвежонок Малёк идёт на поправку

Маленький медведь, которого заметили жители деревни на границе Ленинградской и Псковской областей, набирает вес и идёт на поправку в Центре помощи диким животным.

За лечение медведя взялись ветеринары Центра спасения диких животных «Велес», который находится в посёлке Токсово Ленобласти . Медики взялись за малыша, слишком истощённого для своего возраста: на момент поступления он весил всего три с половиной килограмма.

Медвежонку в центре дали имя Малёк, пока о выпуске животного речь не идёт: на свободу малыша отпустят, только когда он полностью поправится.