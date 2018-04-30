Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому партнерству

"Переговоры с делегацией во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом традиционно прошли открыто, содержательно и плодотворно, в ходе них была дана оценка состоянию нашего сотрудничества, намечены его приоритетные направления. Достигнута договоренность о создании Высшего совета по стратегическому партнерству под председательством глав двух государств", — сказал Мирзиёев по итогам переговоров в рамках государственного визита в республику президента Турции. По его словам, стороны имеют схожие взгляды и единство мнений по актуальным региональным и международным вопросам.

"Мы воспринимаем Турецкую Республику как крупную державу с огромным политическим и экономическим потенциалом, а также значительным международным авторитетом. Узбекистан всегда открыт для наших турецких братьев", — особо подчеркнул Мирзиёев.

Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что переговоры прошли в духе взаимопонимания, заинтересованности и доверия. «Турецко-узбекское сотрудничество сегодня еще более укрепилось и вышло на стратегический уровень», — сказал Эрдоган. Он отметил, что подписанные в рамках его визита 25 межправительственных и межведомственных соглашений придадут ускорение развитию двусторонних связей.