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Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому партнерству
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Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому партнерству 

ТАСС 43 минуты назад
ТАШКЕНТ, 30 апреля. /ТАСС/. Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому сотрудничеству под председательством глав двух государств. Об этом в понедельник заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Переговоры с делегацией во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом традиционно прошли открыто, содержательно и плодотворно, в ходе них была дана оценка состоянию нашего сотрудничества, намечены его приоритетные направления. Достигнута договоренность о создании Высшего совета по стратегическому партнерству под председательством глав двух государств", — сказал Мирзиёев по итогам переговоров в рамках государственного визита в республику президента Турции. По его словам, стороны имеют схожие взгляды и единство мнений по актуальным региональным и международным вопросам.
"Мы воспринимаем Турецкую Республику как крупную державу с огромным политическим и экономическим потенциалом, а также значительным международным авторитетом. Узбекистан всегда открыт для наших турецких братьев", — особо подчеркнул Мирзиёев.
Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что переговоры прошли в духе взаимопонимания, заинтересованности и доверия. «Турецко-узбекское сотрудничество сегодня еще более укрепилось и вышло на стратегический уровень», — сказал Эрдоган. Он отметил, что подписанные в рамках его визита 25 межправительственных и межведомственных соглашений придадут ускорение развитию двусторонних связей.
Ожидается, что в понедельник глава Турции выступит перед членами обеих палат парламента Узбекистана, а завтра ознакомится со святынями древней Бухары.
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