Ещё
«Сначала дайте альтернативу»: в Перми пройдет митинг против разбора железной дороги в центре города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сначала дайте альтернативу»: в Перми пройдет митинг против разбора железной дороги в центре города 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
1 мая в 13:00 в Перми рядом с домом 77 на улице Уральская пройдет так называемое общегородское собрание — митинг в защиту железнодорожной ветки, которая проходит вдоль берега Камы. Также на мероприятии обсудят другие важные темы: предоставление участков многодетным, ситуацию с обманутыми дольщиками, закрытие поликлиники в Левшино и так далее. Проведение митинга согласовано с властями, на нем ждут не менее полутысячи человек.
— Такое важное решение как разбор железнодорожной ветки, по которой на работу и учебу добирается добрая половина жителей Орджоникидзевского района, должно приниматься только после обсуждения с пермяками, — уверена одна из организаторов митинга Анастасия Мальцева. — Но нам сообщили о переносе как о решенном деле.
Анастасия принципиально не против изменений в транспортной системе Перми, но считает, что разговоры о демонтаже путей с берега Камы преждевременны.
— Такие вещи стоит обсуждать тогда, когда готов альтернативный вариант. Сейчас дороги, по которой в будущем должны поехать поезда и трамвайных путей в Орджоникидзевский район, нет. Не существует и дополнительных автобусных маршрутов, которые должны частично заменить железнодорожный транспорт, — перечисляет Анастасия. — На мой взгляд, нужно сначала создать все это, а потом решать нужно ли разбирать ветку в центре. Если сделать все наоборот — можно остаться у разбитого корыта. Проекты в Перми имеют свойство реализовываться очень долго.
На митинге организаторы планируют оформить свои требованию в резолюцию и направить ее властям города и края.
О грядущем переносе железнодорожной ветки на противоположный берег Камы впервые заговорили во время визита в Пермь президента России Владимира Путина осенью 2017 года. На первом этапе — не ранее декабря 2018 года — РЖД планирует закрыть участок между станциями Пермь II и Пермь I. На втором этапе (сроки пока не обозначены) после строительства транспортно-пересадочного узла на станции Мотовилиха будет закрыто движение поездов на участке Пермь I — Мотовилиха. При этом электрички отменяться не будут — поезда будут ходить до Перми I, а после строительства ТПУ — до Мотовилихи.
Согласно планам региональных властей, вместо железной дороги появятся трамвайные пути, а завод «Ремпутьмаш» должен переехать и освободить исторические здания. Консультировать пермские власти по вопросам организации культурной площадки на заводе имени Шпагина будет группа экспертов, которые разрабатывали московский «Винзавод» — известный в России музей совриска.
Движение поездов по Горнозаводской ветке планируется организовать через Северный железнодорожный обход Перми. Для этого правительство Прикамья и РЖД планируют построить новый мост через Каму в районе Пальников.
59.ru: последние новости
Большие выходные в Перми: отмечаем Первомай, открываем сезон в парке Горького и болеем за «Амкар» Пермяки увидят в мае один из самых крупных метеорных потоков Нормальный, трескающийся и расселенный. Что не так с домами в Добрянке, где плита упала на девочку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе433
Немецкие летчики массово увольняются из-за России426
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге75
Николаев обрушился с критикой на «народ»86
100 млн Задорнова достались его бывшей жене11
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение