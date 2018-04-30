«Сначала дайте альтернативу»: в Перми пройдет митинг против разбора железной дороги в центре города

1 мая в 13:00 в Перми рядом с домом 77 на улице Уральская пройдет так называемое общегородское собрание — митинг в защиту железнодорожной ветки, которая проходит вдоль берега Камы. Также на мероприятии обсудят другие важные темы: предоставление участков многодетным, ситуацию с обманутыми дольщиками, закрытие поликлиники в Левшино и так далее. Проведение митинга согласовано с властями, на нем ждут не менее полутысячи человек.

— Такое важное решение как разбор железнодорожной ветки, по которой на работу и учебу добирается добрая половина жителей Орджоникидзевского района, должно приниматься только после обсуждения с пермяками, — уверена одна из организаторов митинга Анастасия Мальцева . — Но нам сообщили о переносе как о решенном деле.

Анастасия принципиально не против изменений в транспортной системе Перми, но считает, что разговоры о демонтаже путей с берега Камы преждевременны.

— Такие вещи стоит обсуждать тогда, когда готов альтернативный вариант. Сейчас дороги, по которой в будущем должны поехать поезда и трамвайных путей в Орджоникидзевский район, нет. Не существует и дополнительных автобусных маршрутов, которые должны частично заменить железнодорожный транспорт, — перечисляет Анастасия. — На мой взгляд, нужно сначала создать все это, а потом решать нужно ли разбирать ветку в центре. Если сделать все наоборот — можно остаться у разбитого корыта. Проекты в Перми имеют свойство реализовываться очень долго.

На митинге организаторы планируют оформить свои требованию в резолюцию и направить ее властям города и края.

О грядущем переносе железнодорожной ветки на противоположный берег Камы впервые заговорили во время визита в Пермь президента России Владимира Путина осенью 2017 года. На первом этапе — не ранее декабря 2018 года — РЖД планирует закрыть участок между станциями Пермь II и Пермь I. На втором этапе (сроки пока не обозначены) после строительства транспортно-пересадочного узла на станции Мотовилиха будет закрыто движение поездов на участке Пермь I — Мотовилиха. При этом электрички отменяться не будут — поезда будут ходить до Перми I, а после строительства ТПУ — до Мотовилихи.

Согласно планам региональных властей, вместо железной дороги появятся трамвайные пути, а завод «Ремпутьмаш» должен переехать и освободить исторические здания. Консультировать пермские власти по вопросам организации культурной площадки на заводе имени Шпагина будет группа экспертов, которые разрабатывали московский «Винзавод» — известный в России музей совриска.

Движение поездов по Горнозаводской ветке планируется организовать через Северный железнодорожный обход Перми. Для этого правительство Прикамья и РЖД планируют построить новый мост через Каму в районе Пальников.