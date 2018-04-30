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В Россию депортирован осужденный за разбои тренер по боевым искусствам
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В Россию депортирован осужденный за разбои тренер по боевым искусствам 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Из Таиланда в Россию экстрадирован осужденный 35-летний российский тренер по боевым искусствам, сообщает "Советский спорт".
Мужчину заочно признали виновным в совершение серии вооруженных грабежей в составе банды. В Таиланде он работал в спортивной сфере.
Эту информацию подтверждает официальный сайт МВД России.
"Он скрывался в городе Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам", — говорит официальный представить ведомства Ирина Волк.
Заочно осужденный тренер был объявлен в международный розыск ОНЦБ Интерполом УМВД России по Приморскому краю, а потом задержан на территории Таиланда.
Ранее сообщалось, что в Пальмире убили участника Олимпийских игр-2016.
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