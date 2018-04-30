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На пределе мощности. Сочинские очистные сооружения проверил экопатруль
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На пределе мощности. Сочинские очистные сооружения проверил экопатруль 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экскурсию по объекту провел главный инженер муниципального предприятия «Водоканал» Михаил Богатырев. А одним из участников мероприятия стал зампредседателя краевого отделения «Опора России», Общественной палаты Краснодарского края Мурат Дударев.
«Очистные сооружения канализации (ОСК) «Бзугу» для Сочи имеют стратегическое значение, ведь сюда поступают все хозяйственные канализационные стоки Центрального района, а частично и из Хостинского. Буквально недавно после ремонта в эксплуатацию была введена третья линия аэротенка, где идет биологическая очистка стоков. Также МУП полностью заменил и отремонтировал систему аэрации, оставшуюся в плачевном состоянии от предыдущего собственника ООО «Сочиводоканал». Благодаря чему пропускная способность сооружения удалось увеличить с 45 до 70 тыс. кубометров в сутки.
Впрочем, как рассказывает Михаил Богатырев, сейчас предприятие работает на пределе мощности, обслуживая фактически все стоки жителей Центрального Сочи.
«У нас нет развития, нет резерва. Для преодоления этой проблемы необходимо ввести в эксплуатацию вторую очередь ОСК «Бзугу», которая, не смотря на поступившие от краевых властей на инвестиции, так до конца и не была реализована».
«При этом данная проблема стоит остро уже сейчас, поскольку многие новые дом в Сочи до сих пор не подключены к канализации, а нечистоты идут в ливневку (затем попадая прямо в Черное море)», — рассказал Михаил Богатырев членам экологического патруля. — Нам необходимо не только подключить все дома к канализации, но и принять поступающие от них неочищенные стоки. Для этого должна быть запущена вторая линия, после ввода которой можно будет суточно очищать до 140 тысяч кубометров».
Впрочем, сделать это не так уж и проста. Сейчас вторая очередь объекта, строительство на которой заморозилось еще в 2014-м, фактически находится под арестом. Но, кроме окончания судебных тяжб, необходимо также изыскать существенные финансовые ресурсы. По мнеию экспертов, на запуск второй очереди ОСК «Бзугу» сейчас требуется примерно миллиард рублей. Сейчас денег на запуск в казне Сочи просто нет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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