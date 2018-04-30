Москвичи порадуют архангельских депутатов новенькими планшетами

ООО «ТД Астра», зарегистрированное в Москве , стало победителем аукциона на поставку планшетов марки Apple для депутатов Архангельского областного собрания. Соответствующие документы опубликованы на сайта госзакупок. Компания снизила стоимость контракта на 6,2%, предложив все сделать за 2,7 млн рублей. На том и сошлись.

Аукцион разыграли в конце апреля, в нем участвовали три компании. Информации о заключении контракта с победителем на сайте госзакупок пока нет. За 2,7 млн рублей компания должна будет обеспечить депутатов Архангельского областного собрания 50 новенькими планшетами. Согласно техническому заданию, речь идет исключительно о гаджетах Apple. Возможность поставки планшетов других фирм заказчик исключил, прописав соответствующие технические требования. Чем возмутил одного из потенциальных поставщиков. Он обвинили депутатов в недостаточно патриотическом подходе.