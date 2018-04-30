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Москвичи порадуют архангельских депутатов новенькими планшетами
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Москвичи порадуют архангельских депутатов новенькими планшетами 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
ООО «ТД Астра», зарегистрированное в Москве, стало победителем аукциона на поставку планшетов марки Apple для депутатов Архангельского областного собрания. Соответствующие документы опубликованы на сайта госзакупок. Компания снизила стоимость контракта на 6,2%, предложив все сделать за 2,7 млн рублей. На том и сошлись.
Аукцион разыграли в конце апреля, в нем участвовали три компании. Информации о заключении контракта с победителем на сайте госзакупок пока нет. За 2,7 млн рублей компания должна будет обеспечить депутатов Архангельского областного собрания 50 новенькими планшетами. Согласно техническому заданию, речь идет исключительно о гаджетах Apple. Возможность поставки планшетов других фирм заказчик исключил, прописав соответствующие технические требования. Чем возмутил одного из потенциальных поставщиков. Он обвинили депутатов в недостаточно патриотическом подходе.
Ранее ярославский депутат Дмитрий Петрановский прославился на весь Рунет, опубликовав видео, в котором он яростно топчет iPad. Он решился убить свое «яблоко» после заявления Дмитрия Медведева, что в ответ на американские санкции Россия может ограничить ввоз товаров из США. Уничтожение «врага» народный избранник, как он заявил, снял на китайский смартфон.
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