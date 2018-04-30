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Ветеран в 96 лет получил диплом университета
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Ветеран в 96 лет получил диплом университета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Толедо, штат Огайо, ветеран Второй мировой войны получил диплом университета, который он бросил 68 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.
В 1950 году пилот ВМС США Боб Баргер (Bob Barger) поступил в университет Толедо. Спустя три года он перестал посещать занятия, потому что работа и семья не оставляли времени на учебу. Несколько лет назад об этом узнал сотрудник университета, с которым познакомился ветеран. Он поднял архивы и выяснил, что курсы, пройденные Баргером, позволяют ему претендовать на диплом, который студенты получают после двух лет обучения. В 1950 году, когда тот бросил учебу, такого диплома еще не было.
96-летний долгожитель стал самым пожилым выпускником университета Толедо за всю его историю. «Я о таком даже не мечтал», — говорит Баргер. Он уже приготовил десятки бутылок водки, виски и скотча для выпускной вечеринки в доме престарелых, куда приглашены более ста человек. Ветеран шутит, что после получения диплома ему следует найти непыльную работу, где можно играть в гольф.
В 2017 году сообщалось, что 94-летняя жительница штата Индиана отметила 44-ю годовщину работы в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Женщина устроилась в заведение 1973 году и продолжает трудиться до сих пор. По ее словам, каждую зиму она подумывает об увольнении, но боится, что будет скучать.
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