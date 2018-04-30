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Югорчане смогут узнать о клещевом энцефалите по телефону
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Югорчане смогут узнать о клещевом энцефалите по телефону 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
С 1 по 15 мая в Югре будет работать «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита. Так, специалисты Управления Роспотребнадзора по Югре проконсультируют граждан в рабочие дни: с 9-00 до 18-00.
Как сообщает пресс-служба ОТРК «Югра», клещи активизируются в то время, когда температура воздуха поднимается выше 7°С. Напомним, что при обнаружении клеща не нужно пытаться извлечь его самостоятельно — необходимо обратиться в больницу.
Номера телефонов указаны на сайте: 86.rospotrebnadzor.ru. Консультацию по профилактике клещевого энцефалита в выходные и праздничные дни можно получить по телефону 89028196807.
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