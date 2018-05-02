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Куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»?
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Куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»? 

ИноСМИ 45 минут назад
Фото: ИноСМИ
По первому этапу «Турецкого потока», который отправляется в путь для передачи российского природного газа в обход Украины прежде всего напрямую в Турцию, а в качестве второй цели — в Европу, по продолжению того же маршрута, дела идут, как планировалось. Но по второй нитке, которая продолжит эту линию в Европу, пока нет ясности. Речь идет не только о таких проблемах, как распространение российско-американской напряженности или, иными словами, американского эмбарго на «Турецкий поток». По газопроводу, который будет проложен в Европу, есть множество вопросов, которые необходимо решить.
Каким странам в южной и юго-восточной Европе российский газовый гигант «Газпром» будет поставлять природный газ? Откуда и куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»? Пока неизвестно. Какой будет эта линия: Греция — Италия, Болгария — Сербия — Венгрия? Время покажет. Картину прояснят отношения России с Европейским Союзом, а также двусторонние контакты с заинтересованными странами. Кроме того, по второй нитке газопровода, которая протянется в Европу через Турцию, еще не завершились переговоры между Турцией и Россией (турецкой BOTAŞ и «Газпромом»).
Россия и Турция реализуют три важных проекта, таких как атомная электростанция «Аккую», системы противовоздушной обороны С-400 и газопровод «Турецкий поток». При этом в «Турецком потоке» у двух стран есть возможности для разработки новых совместных проектов. По каждому из трех названных проектов нет проблем за исключением мелких спорных вопросов, и есть прогресс. Например, вчера пришла новость о завершении укладки морского участка первой нитки «Турецкого потока», по которой газ будет поступать напрямую в Турцию. Крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг спирит» (Pioneering Spirit), которое выполняло укладку труб в глубоких водах Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя в Турции, завершило свои работы, продолжавшиеся в течение десяти месяцев. На самом деле я узнал об этой информации во время посещения офиса компании — оператора строительства «Турецкого потока» в Нидерландах. Реализация проекта идет точно по объявленному графику.
Если к этой положительной картине добавить также информацию о том, что Россия полностью сняла томатный запрет, введенный против Турции, то можно сказать, что отношения двух стран приближаются к тому уровню, на котором они находились до «самолетного кризиса». Если интерпретировать складывающуюся ситуацию на основе особенности томатного вопроса определять состояние двусторонних отношений, мы можем сказать, что российско-турецкие отношения благоприятно движутся вперед.
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