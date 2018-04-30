Путинская Россия в десяти графиках

Мне хотелось бы рассказать, как мы достигли подобных отношений с Россией . С момента окончания холодной войны и далее сделаем акцент на экономике и том, как экономика в истинно марксистском стиле сформировала политику и политические реалии, которыми живет сегодняшняя Россия.

Первый критерий представляет собой большую историю мира после холодной войны. На этом графике показано, что произошло между распадом Советского Союза и сегодняшним днем. Все очевидно: ВВП Америки вырос с десяти до 18 триллионов долларов, Китай наверстывает, а Россия остается все на том же уровне. На самом деле, график не дает полного представления о том драматическом коллапсе между 1990 и 95 годами, когда Россия потеряла почти 40% своего промышленного потенциала.

Но эта картина общая для всех: даже в конце холодной войны американская экономика была примерно впятеро больше российской. Китайская же была меньше. Сегодня, несмотря на чрезвычайное подобие статуса сверхдержавы, на пути к созданию которого Владимир Путин проделал столь эффективную работу, экономика России — по крайней мере, незадолго до последнего раунда экономических санкций — меньше техасской. С европейской точки зрения — меньше итальянской и немного больше испанской, а в глобальном смысле — немного меньше южнокорейской и немного больше австралийской.

Отсюда история о сверхдержаве, которая не поспевает за своими соперниками, причем существенно, и именно на этом основано все поведение России — фантомная конечность империи, горькая ностальгия по утерянному миру и мощи. Это упадок. В настоящее время экономика России меньше, чем в 1991 году, а все остальные значительно выросли.

Перейдем к недавней истории. Что происходит в России с тех пор, как она стала представлять проблему? Будем выражаться примитивно. По сути, в 2014 году цены на нефть рухнули, экономика России рухнула, а рубль потерял 40% своей стоимости. Следующий график демонстрирует доход на одного человека; за последние четыре года мы видели, как российские доходы рушатся до китайского уровня, что при взгляде извне может серьезно шокировать.

Если же смотреть изнутри, это, конечно, несколько менее ощутимо, поскольку российские товары обозначаются в рублях. И тем не менее, сейчас Россия отстает даже от Польши . Вернувшись в 1990 год, мы увидели бы, что она гораздо богаче ее.

На приведенном далее графике показано, как по мере падения экономики и уровня заработной платы наблюдается рост военных расходов. С 2014 года он рос еще более скачкообразно. Это демонстрирует существенной особенность путинской России: меньше денег, больше оружия.

А вот показатель, которого придерживаются все кремлевские эксперты и члены администрации — в русском языке его называют «рейтингом». На следующем графике видны различные вопиющие деяния, совершенные Россией в последние годы. Обратите внимание на то, как в 2013 году рейтинг опустился до минимума в 6% — в российском понимании это катастрофично. А сразу после этого наблюдаются всплески, знаменующие Олимпиаду в Сочи и аннексию Крыма . рейтинг внезапно поднялся практически до 90% и остался там.

Далее мы имеем еще одну кривую, которая показывает, как падение цен на нефть совпало с взлетом рейтинга Путина. По любым политическим меркам это довольно странно. Как мировому политическому лидеру удается поднимать свой рейтинг на фоне рушащейся экономики? Как достичь такого экстраординарного подвига политической предвзятости? Путем убеждения россиян в том, что на них нападают, что они воюют. Мало того, что вы реально начинаете несколько войн — или, по крайней мере, вмешиваетесь в них как в случае с Сирией , — вы еще и тайно поддерживаете их, как на Украине

Жажда России прославлять свое наследие, свои огромные достижения и жертвы во Второй мировой войне феноменальна. Но в рамках современного политического диалога в России в последние несколько лет руководства Путина Вторая мировая война стала значительно более важным событием. Они связаны между собой: представление о России как о защитнике от фашизма и, что самое главное, Путин в образе современного военного лидера.

Следующий график наполняет контекстом различия между экономиками России и США . Он показывает, что 20% российской экономики составляют предприятия малого и среднего бизнеса, а в случае США они представляют без малого половину. Грубо говоря, это представляет собой инверсию ситуации, имевшей место сразу после распада СССР. Причина в том, что чрезвычайно хищная российская бюрократия просто-таки убивает малый бизнес. Мы видим, что 30% рабочей силы занято государством в России, а почти половина доходов федерального правительства обеспечивается благодаря нефти и газу.

А этот график показывает, по сути, то же самое: нефтегазовые доходы как часть федерального бюджета и как доля ВВП. Несмотря на все заявления Путина и Медведева о том, что страна способна избавиться от подобной зависимости, этого в сущности так и не произошло. Россия по-прежнему сильно зависит от добычи нефти и газа.

Как видно из следующего графика, на мировом нефтяном рынке произошли серьезные изменения. Саудовская Аравия стабильно растет, России свойственны как взлеты, так и падения, а в Америке происходит революция сланцевой нефти. Россия сможет качать нефть на протяжении не более 45 лет, ведь с 1973 года на ее территории не было открыто ни одного нового месторождения. Там находят много газа, а вот нефти почти нет. Даже посредством западных инвестиций и огромных усилий в той земле остался, вероятно, всего 181 миллиард баррелей, что намного меньше, чем в Саудовской Аравии.

Теперь попробуем объяснить то, почему 76% населения России проголосовало за Владимира Путина. Одно из объяснений заключается в весьма странной демографической кривой, как показано здесь. Взглянув на нее, между 1990 и 2005 годами можно увидеть гигантский спад количества граждан, имеющих детей, поскольку экономика находилась в состоянии кризиса. Это вполне естественно, но существует огромная прослойка из людей, родившихся между 1970 и 1990 годами и все еще обладающими тем, что я назвал бы остаточными счастливыми воспоминаниями о советском детстве. Таким образом, налицо огромный дисбаланс с молодыми людьми — образованной городской молодежью, которая поддержала бы, например, Ксению Собчак . Из-за этого странного демографического падения их просто-напросто физически меньше.

Каждый, кто находится у власти в России, рассматривает свое положение как способ получения денег. Настолько, что стоимость коррупции в России оценивается в треть ее ВВП. Очевидно, что это ориентировочный показатель, предоставленный центром «Трансперенси Интернешнл». Но мы знаем, что через один только Лондон отмывается около 90 миллиардов фунтов стерлингов в год. Мы знаем, что в Лондоне сосредоточена значительная часть элитного рынка недвижимости, купленной различными оффшорными трастами, отследить которые невозможно, но связаны они, вероятно, с Россией. Опять же, с 2005 года не фиксировалось существенного оттока капитала, как показано здесь. Далее, и особенно после 2014 года, идет большой всплеск. Россияне, сделавшие много денег в России, за границей сыплют ими со скоростью света.

Подводя итоги, можно сказать, что мы имеем дело с довольно небольшой в экономическом отношении страной, которая по-прежнему обладает вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Прежде всего, это страна убедила себя в том, что является осажденной со всех сторон Спартой. Мы с вами, быть может, этого и не замечали, но вот уже несколько лет в прессе и по телевидению русским говорят, что на них нападают с Запада, и они искренне в это верят. В конечном счете, здесь и кроется разгадка ко всему политическому ландшафту страны.