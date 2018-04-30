СМИ: письма «жертвам Кремля» в Британии связали с российскими спецслужбами

Sunday Express

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Юрия Фельштинского. Автор Sunday Express Марко Джаннанджели пишет о сходствах в письмах с угрозами, которые в 2002 году получили Борис Березовский и Олег Калугин. Письма были написаны вскоре после премьеры фильма «Взрывая Россию», основанного на книге Александра Литвиненко

"Письмо Березовскому, написанное по-русски, содержало цитату из французского философа Мишеля Монтеня, малоизвестного в стране, и упоминания о смерти. Письмо Калугину, начинающееся той же цитатой, было отправлено 7 месяцев спустя, в декабре 2002 года", — отмечает Джаннанджели.

Фельштинский в интервью изданию заявил, что Березовский, получивший три таких письма, сказал ему: «Все знают, что эти письма пишутся ФСБ и намекают на угрозы». Фельштинский добавил: «Я прочел письма и осознал, что некоторые фразы мне знакомы. Я показал ему письмо, присланное Калугину. Борис не мог поверить своим глазам».

Бывший майор КГБ Юрий Швец , работавший в спецслужбе до 1990 года, заявил, что «письма были написаны на профессиональном уровне и доставлены „ограниченным“ числом лиц, причем „все из них связаны с КГБ или его преемниками“.

В начале апреля тему смерти Березовского неожиданно подняла Генпрокуруратура. Там заявили, что Березовский был больше всех заинтересован в ликвидации бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, а устранение Березовского было выгодно властям Великобритании

Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. 26 марта Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Березовского — специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился. По данным полиции, когда тело бизнесмена обнаружили, вокруг его шеи был обвязан кусок ткани. Такая же ткань была обнаружена на перекладине шторки в ванной, на полу которой и нашли тело. Британские власти подозревают, что олигарха убили российские спецслужбы.