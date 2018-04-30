Американский консерватор: почему будущее Европы принадлежит не либералам, а националистам

Патрик Бьюкенен: Макрон — последний из «многосторонних»

НАТО, Выступая перед Конгрессом, французский президент также осудил «крайний национализм» и напомнил об обязательствах ООН Всемирной торговой организации , Парижского соглашения по климату перед народами планеты. Макрон призвал Америку Трампа вернуться к «родной» для нее политике Нового Мирового Порядка.

«Визит Макрона сорвал аплодисменты, равно как и его взгляды, однако, если поразмыслить, то приходишь к заключению, что идеи Эммануэля Макрона относятся скорее ко вчерашнему дню, чем к завтрашнему, — пишет Патрик Бьюкенен. — Мир, который он отстаивает, уходит в прошлое».

Вот несколько характеристик того мира, который отстаивает французский президент и который категорически не устраивает американского консерватора.

НАТО образца 2018 года толкает Америку на бесконечную войну с Россией на стороне богатой Европы, «решительно отказывающейся обеспечивать собственную оборону».

С момента создания ВТО в середине 1990-х годов американский торговый дефицит составил 12 миллиардов долларов, при этом среди главных благополучателей от ВТО — страны Европейского Союза

Парижское соглашение по климату накладывает на Соединенные Штаты ограничения экологического характера, в то время как Китай от ограничений освобожден.

Что касается ООН, которую Бьюкенен называет «выгребной ямой антиамериканизма», то аналитик ставит под сомнение обоснованность миллиардных затрат США на содержание Генеральной Ассамблеи

Патрик Бьюкенен считает, что термин «агрессивный национализм» может быть отнесен к Наполеону, но никак не к современным венграм, полякам, британцам, шотландцам, каталонцам «и другим коренным народам Европы, которые используют демократические методы для сохранения своих национальных квартир».

Бьюкенен задается риторическими вопросами: кем, если не националистом, был генерал Вашингтон, сражавшийся шесть лет за то, чтобы обрубить связи Америки с нацией, ее породившей? Какие чувства двигали Эндрю Джексоном , когда тот присоединял к Америке испанскую Флориду? Сэмом Хьюстоном, завоевавшим мексиканский Техас? Уинфилдом Скоттом и Закари Тэйлором, присоединившим к Америке Юго-Запад?

«Новый Свет был завоеван и колонизирован британскими, французскими и испанскими националистами, установившими свое правление над более слабыми коренными племенами. А чем, если не национализмом, можно объяснить появление 15 государств на месте СССР? Благодаря чему, если не Сионистскому движению, в 1948 году вновь появился Израиль , который впоследствии захватил Западный Берег, аннексировал Восточный Иерусалим и Голанские высоты?»

«Агрессивный национализм разделяет мир», — Бьюкенен вновь цитирует Эммануэля Макрона. И добавляет: «Что ж, это так, и именно по этой причине в ООН сегодня входит 194 государства, а не 50, как было изначально».

«Макрон принадлежит к политическому классу, для которого открытые границы и свободная торговля укрепляют взаимную зависимость (государств — «КВ») и со временем приведут к созданию единой Европы, контроль над которой навечно будет принадлежать толпе его единомышленников. Однако если его видение плюрализма предполагает мультирасовые, мультиэтнические, мультикультурные государства под властью «многостороннего» ЕС, то такое будущее означает смерть наций, озабоченных своим существованием. И они не собираются встречать такой исход с распростертыми объятиями», — заключает Патрик Бьюкенен.