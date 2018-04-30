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Лидер протестов обсудил ситуацию в Армении с помощником госсекретаря США
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Лидер протестов обсудил ситуацию в Армении с помощником госсекретаря США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом внутриполитическую ситуацию в республике.
"Провел телефонную беседу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Обсуждены вопросы законного и мирного урегулирования сложившейся в Армении ситуации", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая.
После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.
У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — 7.
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