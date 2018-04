На чемоданах: как путешествовать во время беременности

Путешествия во время беременности — вопрос, стоящий на повестке дня у многих будущих мам. Традиционно девушки смело садятся в самолет во втором или третьем триместрах, предпочитая воздержаться от перелетов в первом из-за угрозы выкидыша.

Даже если сбавлять темп жизни не хочется и душа требует приключений, посоветуйтесь со своим доктором, стоит ли совершать перелет на том или ином сроке и нет ли противопоказаний конкретно для вас. Если пара-тройка путешествий только пойдет вам на пользу, смело выбирайте направление! Тем более что сейчас многие отели активно развивают направление babymoon.

Отправляйтесь в Ломбардию за красивыми видами и неспешными прогулками по старинным городкам. Тем, кто планирует путешествия по региону, советуем арендовать машину прямо в аэропортах Мальпенса и Линате в Милане . Так вы сможете увидеть сразу несколько озер и даже заглянуть в соседнюю Швейцарию

Другой вариант — отправиться поездом из Милана до города Комо. Он хорош, если вы планируете осесть в отеле. И эта идея кажется нам более чем приятной. Например, в отеле CastaDiva Resort & Spa, что в пяти километрах от города Комо, разработана специальная программа отдыха для будущих мам. В трехдневное предложение на двоих входит проживание в номере делюкс с видом на озеро, завтрак, посещение оздоровительного центра CastaDiva SPA, сеанс расслабляющего массажа для беременных или сеанс массажа для пары, ланч и ужин в баре и ресторане отеля.

Подобное предложение есть и в курортном комплексе Parco San Marco Lifestyle Beach Resort на озере Лугано . Это место ориентировано на семейный отдых, располагает тремя детскими клубами, игровой площадкой и парком приключений. Так что, если, будучи в положении, вы планируете отдых с подрастающими детьми, это место определенно заслуживает внимания.

В Амстердаме советуем поселиться в отеле Conservatorium. Помимо удачного расположения (неподалеку находятся Музей Ван Гога, концертный зал Concertgebouw, парк Вондела) он славится отличным оздоровительным центром Akasha Holistic Wellbeing Centre. В программе есть процедуры для будущих мам, доступные с 17-й недели беременности. Вас ждет расслабляющий массаж с использованием ароматических настоев, призванный устранить чувство тяжести и боль в районах нижней части спины и бедер (115 евро за 50 минут). Кроме того, здесь ежедневно практикуют йогу и медитацию, а по понедельникам проводят занятия аквааэробикой.

А еще не поленитесь прогуляться по магазинам для беременных. Их здесь предостаточно. В Boezemvriend, например, можно не только купить одежду, белье и все устройства для кормления, но и получить консультацию доктора, а в Boob — подобрать всю необходимую одежду для девяти месяцев ожидания.

За пляжным отдыхом в Португалию лучше отправляться летом. Осенью здесь тепло, но искупаться в океане уже не удастся. Зато можно посвятить время прогулкам по живописному Лиссабону или отправиться на Мадейру, где в отеле The Cliff Bay предусмотрены спа-программы для будущих родителей, включающие массаж, уход за лицом и педикюр. Если не захотите покидать материк и переживать еще один перелет, съездите на пару дней в город Кашкайш. Здесь прямо на берегу Атлантического океана находится отель Grande Real Villa Itália, где также будут рады будущим мамам и папам. В программе местного спа — пренатальный массаж, успокаивающая ароматерапия как альтернатива сауне и массаж головы.

Если и совершать трансатлантический перелет во втором или третьем триместре, то только в райское место. Майами как раз из таких! Не зря многие женщины выбирают этот город для родов. Но и пара недель отдыха на берегу океана пойдут вам на пользу. Помимо того, что здесь сотни спа-центров для беременных женщин (например, Amazing Births and Beyond с четырьмя видами пренатальных массажей), само пребывание в городе покажется вам спа-отдыхом. Занесите в план походы по органическим кафе (например, Icebox и Miami Juice), полезный шоппинг в Whole Foods Market. А походы на пляж чередуйте с прогулками по Vizcaya Museum & Gardens и Pérez Art Museum. Только не забудьте о средствах защиты от солнца. SPF 50+ — самый правильный выбор в вашем положении, чтобы избежать появления пигментных пятен.

Текст: Юлия Козолий