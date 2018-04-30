Ещё
В Астрахани завершился всеармейский этап конкурса «Ключи от неба» АрМИ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астрахани завершился всеармейский этап конкурса «Ключи от неба» АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Зачет проводился в четырех номинациях по следующим типам вооружения: боевые расчеты на ЗРС С-300ПС, С-300ПМ, С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
В Астраханской области завершился всеармейский этап конкурса профессионального мастерства зенитных ракетных войск «Ключи от неба», который входит в программу Армейских международных игр-2018.
Зачет проводился в четырех номинациях по следующим типам вооружения: боевые расчеты на ЗРС С-300ПС, С-300ПМ, С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
В ходе соревнований конкурсанты отработали нормативы заряжания пусковых установок, совершили марш, провели противовоздушный бой, выполнили практические пуски по мишеням в условиях сложной помеховой обстановки. Всего было использовано более 60 мишеней, имитировавших полет высотных, низколетящих и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей.
По итогам конкурса первое место на ЗРС С-300ПС занял боевой расчет зенитного ракетного полка Западного военного округа, на ЗРС С-300ПМ — боевой расчет Ярославского высшего военного училища ПВО, на ЗРС С-400 — боевой расчет зенитного ракетного полка Центрального военного округа, на ЗРПК «Панцирь-С» — боевой расчет зенитного ракетного полка Западного военного округа.
ТК «Звезда»: последние новости
Экс-глава МИД Германии посоветовал Евросоюзу учиться внешней политике у России Шойгу обвинил США в использовании сил международного терроризма и экстремизма для достижения своих целей Первая команда военнослужащих молодого пополнения из Ростовской области прибыла в волгоградское соединение ЮВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе455
Немецкие летчики массово увольняются из-за России428
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге79
Николаев обрушился с критикой на «народ»87
100 млн Задорнова достались его бывшей жене12
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение