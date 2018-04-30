В Астрахани завершился всеармейский этап конкурса «Ключи от неба» АрМИ-2018

Зачет проводился в четырех номинациях по следующим типам вооружения: боевые расчеты на ЗРС С-300ПС, С-300ПМ, С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

Астраханской области завершился всеармейский этап конкурса профессионального мастерства зенитных ракетных войск «Ключи от неба», который входит в программу Армейских международных игр-2018.

Зачет проводился в четырех номинациях по следующим типам вооружения: боевые расчеты на ЗРС С-300ПС, С-300ПМ, С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».

В ходе соревнований конкурсанты отработали нормативы заряжания пусковых установок, совершили марш, провели противовоздушный бой, выполнили практические пуски по мишеням в условиях сложной помеховой обстановки. Всего было использовано более 60 мишеней, имитировавших полет высотных, низколетящих и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей.

По итогам конкурса первое место на ЗРС С-300ПС занял боевой расчет зенитного ракетного полка Западного военного округа, на ЗРС С-300ПМ — боевой расчет Ярославского высшего военного училища ПВО, на ЗРС С-400 — боевой расчет зенитного ракетного полка Центрального военного округа, на ЗРПК «Панцирь-С» — боевой расчет зенитного ракетного полка Западного военного округа.