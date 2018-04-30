В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка

В течение двух месяцев в рядах военных строителей будут трудиться 70 юношей. Это бойцы шести студенческих отрядов из Новосибирской, Амурской, Челябинской и Самарской областей.

На космодроме Восточный дан старт весеннему этапу всероссийской студенческой стройки. По многолетней традиции на строительных площадках ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (входит в состав военно-строительного комплекса Минобороны России ) трудятся студенческие строительные отряды из различных регионов страны.

Весна 2018 года не стала исключением: в течение двух месяцев в рядах военных строителей будут трудиться 70 юношей. Это бойцы шести студенческих отрядов из Новосибирской, Амурской, Челябинской и Самарской областей.

Среди участников — отряд «Космострой» из Дальневосточного государственного аграрного университета. Студенты этого учебного заведения принимают участие в строительстве космодрома Восточный с 2012 года, ни один этап студенческих строек не обходится без «космостроевцев». Еще один отряд, представляющий Амурскую область , — «Энергетик» из Благовещенского политехнического колледжа. Амурские студенты традиционно показывают высокие производственные показатели.

Этой весной стройотрядовцы в Циолковском будут выполнять работы по внутренней отделке помещений, дорожные работы, а наиболее подготовленные студенты приглашены в качестве сотрудников производственно-технического отдела. Необходимо отметить, что большинство отрядов уже имеют опыт работы. Например, самарские студенты в прошлом году участвовали в строительстве «Самара Арены».

«Работа в предприятии военно-строительного комплекса Минобороны России — отличная производственная практика, бесценный опыт общения в коллективе строителей-профессионалов, построивших современный российский космодром. Я не понаслышке это знаю — сама впервые приехала на Восточный в 2014 году, тогда в качестве мастера Всероссийской студенческой стройки. Работа захватила настолько, что на протяжении трёх лет я вместо летней учебной практики выбирала студенческую стройку на космодроме Восточный. И после окончания университета вернулась в ГВСУ по спецобъектам уже в качестве сотрудника, сейчас занимаюсь реализацией молодежных проектов предприятия», — поделилась специалист по молодёжным проектам Ольга Крутикова.