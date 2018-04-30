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Площадь Павших борцов и проспект Ленина на Первомай станут пешеходными
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Площадь Павших борцов и проспект Ленина на Первомай станут пешеходными 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда завтра, 1 мая, пешеходными станут проспект Ленина и Площадь Павших борцов. Проезд и стоянка транспортных средств будут запрещены на время проведения первомайской демонстрации. Уже во второй половине дня движение возобновится.
— При проведении шествия, посвященного празднику Весны и Труда, с 7:00 до 13:00 1 мая пешеходной станет дорога по проспекту Ленина в границах от 7-ой Гвардейской до Краснознаменской, — напоминают в мэрии Волгограда. — В это же время движение будет перекрыто на Площади Павших борцов в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, проспекта Ленина.
Объехать перекрытый проспект Ленина можно будет через улицы Советскую, Чуйкова, Нулевую и Вторую Продольные магистрали.
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