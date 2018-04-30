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Власти Косова отказались признавать право Каталонии на независимость
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Власти Косова отказались признавать право Каталонии на независимость 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: RT на русском
Испания — одна из пяти стран ЕС, помимо Греции, Румынии, Кипра и Словакии, не признающих Косово в статусе независимого государства. Мадрид блокирует попытки самопровозглашённой республики вступить в Евросоюз.
В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным. Испанский премьер Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввёл прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые прошли в декабре.
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