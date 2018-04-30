Курсанты Военно-медицинской академии приняли участие во всероссийской олимпиаде по медицине катастроф

Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова представила курсант Мария Симонова с докладом «Влияние сроков эвакуации на результаты лечения тяжелообожженных, доставленных из отдаленных регионов»

На базе Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова состоялась V Всероссийская научно-практическая олимпиада студентов и молодых ученых по медицине катастроф, собравшая участников из ведущих вузов страны.

Участников приветствовали почётные гости и члены оргкомитета. Заместитель директора ФГУ ВЦМК «Защита» Минздрава России , заслуженный врач Российской Федерации , заслуженный работник здравоохранения РФ, член профильной комиссии Минздрава РФ по медицине катастроф, главный внештатный специалист Минздрава России Борис Гребенюк, а также начальник отдела методического обеспечения подготовки специалистов службы медицины катастроф центра учебно-методической работы ФГУ ВЦМК «Защита» Минздрава России Иван Зубков.

Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова представила курсант 4 курса 2 факультета сержант Мария Симонова с устным докладом «Влияние сроков эвакуации на результаты лечения тяжелообожженных, доставленных из отдаленных регионов» (кафедра термических поражений, начальник кафедры — доктор медицинских наук, полковник м/с И. В. Чмырев, научный руководитель — кандидат медицинских наук, доцент полковник м/с А. Л. Адмакин).

Конкурсная комиссия отметила высокий уровень и практическую ценность данной работы. На церемонии закрытия олимпиады профессор, заведующий кафедрой медицины катастроф РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член профильной комиссии Минздрава РФ по медицине катастроф Игорь Левчук вручил Марии Симоновой диплом второй степени и памятные призы.