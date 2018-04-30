Прокуратура Москвы предостерегла участников незаконной акции на Тверской в Москве

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Прокуратура Москвы внесла предостережение организаторам незаконной акции на Тверской улице в Москве и предупредила ее участников о возможных негативных последствиях.

"В сети интернет активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице Москвы", — сообщила представитель прокуратуры Людмила Нефедова. Она напомнила, что правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты.

"В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа организатору публичного мероприятия Любови Соболь Алексею Навальному , призывающему к участию в шествии, направлены предостережения", — сообщила представитель прокуратуры.

Она напомнила, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством ответственность.