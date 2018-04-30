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В Самарской области подростки обкидали камнями проходящий поезд
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В Самарской области подростки обкидали камнями проходящий поезд 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. На 1368 км перегона станций Сарай-Гир — Абдулино несовершеннолетние жители закидали камнями поезд № 148 «Астрахань — Нижневартовск». Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России.
В одном из вагонов даже разбилось стекло, но, к счастью, никто не пострадал.
— Сотрудники транспортной полиции по «горячим» следам задержали четверых подростков в возрасте 12-15 лет. Ребята признались полицейским, что пришли на станцию специально, чтобы покидать камни на рельсы и в проходящие поезда, — рассказали полицейские.
В отношении родителей хулиганов составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь им предстоит выплатить штраф.
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