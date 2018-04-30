В Самарской области подростки обкидали камнями проходящий поезд

Самарской области группа подростков нашла весьма своеобразное развлечение. На 1368 км перегона станций Сарай-Гир — Абдулино несовершеннолетние жители закидали камнями поезд № 148 « Астрахань Нижневартовск ». Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России.

В одном из вагонов даже разбилось стекло, но, к счастью, никто не пострадал.

— Сотрудники транспортной полиции по «горячим» следам задержали четверых подростков в возрасте 12-15 лет. Ребята признались полицейским, что пришли на станцию специально, чтобы покидать камни на рельсы и в проходящие поезда, — рассказали полицейские.

В отношении родителей хулиганов составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь им предстоит выплатить штраф.