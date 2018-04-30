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Объявлен Всероссийский литературный конкурс для детей и подростков «Символы России. Литературные юбилеи»
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Объявлен Всероссийский литературный конкурс для детей и подростков «Символы России. Литературные юбилеи» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В 2018 году юбилеи у многих авторов классической литературы: Максима Горького, Ивана Тургенева, Александра Солженицына, Василия Жуковского, Фёдора Тютчева, Владимира Маяковского и в том числе авторов детской литературы — Владислава Крапивина, Бориса Заходера, Валентина Берестова, Юрия Коваля.
Участники конкурса дролжны придумать вопросы по произведениям авторов-юбиляров (из предложенного списка). Вопросы должны затрагивать произведения, которые включены в примерную программу основного общего и начального образования по литературе, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту.
В состав жюри входят ректор Литературного института Алексей Варламов, историк русской литературы и культуры Сергей Дмитренко, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, заместитель директора Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Ксения Белькевич, писатель, литературовед, литературный критик, телеведущий Александр Архангельский. Заявку можно подать до 5 октября.
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