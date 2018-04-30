Объявлен Всероссийский литературный конкурс для детей и подростков «Символы России. Литературные юбилеи»

Участники конкурса дролжны придумать вопросы по произведениям авторов-юбиляров (из предложенного списка). Вопросы должны затрагивать произведения, которые включены в примерную программу основного общего и начального образования по литературе, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту.