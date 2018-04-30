Как отличить запорожских казаков от кубанских

В 1775 году вольные казаки Запорожской Сечи приняли решение подчиниться Российской империи. Так появилось Кубанское казачество, которое и сегодня остается верной данной в конце XVIII века присяге.

Тогда же, по велению императрицы Екатерины II все поселения Запорожских казаков были разрушены, а само слово «Сечь» было запрещено произносить.

Часть вольных казаков ушло в Турцию , где была создана «Новая Сечь». Но далеко не все запорожцы ушли на «чужие берега», многие решили служить России официально, получая за это жалование и земли.

Малороссии были нужны люди, которые охраняли бы пустующую границу Черноморья. Одним из первых, кто выступил за создание нового казачьего войска, был князь Потемкин-Таврический.

Фаворит государыни призвал на службу запорожцев. Из их числа было сформировано Черноморское казачье войско. Вскоре казаки во главе с Сидором Белым, Захарием Чепегой и Антоном Головатым отличились в войне с Турцией: взяли Измаил Очаков . [С-BLOCK]

За отвагу и преданность Черноморским казакам даровали новые земли на Тамани. В рескрипте Государыни Екатерины II говорилось: «Войску верных казаков черноморских был пожалован остров Фанагория с землями между Кубанью и Азовским морем». Наградой стали также войсковое знамя с надписью «За веру и верность» и право торговать вином и товарами.

С этого времени казаки навсегда попрощались с Украиной . На Кубань прибыло более 20 000 тысяч казаков, которые и занялись колонизацией. Были построены десятки станиц, которые черноморцы называли куренями. Новорожденную столицу окрестили в честь Императрицы — Екатеринодаром.

Поселенцы старались сохранить свои традиции, культуру и уклад жизни, даже традиционный чуб каждый носил. Но власть старалась унифицировать жизнь казаков, тем самым усилить контроль над ними. [С-BLOCK]

На территории Черноморских казаков проживали еще Хоперские и казаки-линейцы. Они, как и запорожцы, были направлены сюда для заселения пустующих земель и охраны границы.

У Черноморского войска была своя флотилия, состоявшая из фрегатов, баркасов, яхт и лодок. Известность пришла к ним в 1811 году, когда гвардейская сотня прославилась своим подвигом под Лейпцигом

Участвовали черноморцы в войнах против Турции, подавляли Польское восстание, много пришлось повоевать и на Кавказской войне. Долгая и кровопролитная война с горцами требовала установления контроля над завоеванными территориями. Уже к концу войны были принято решение о разделении Кавказской казачьей линии и создании двух войск — Терского и Кубанского. [С-BLOCK]

В 1860 году начало свою историю Кубанское казачье войско, к которому присоединили и Черноморское. Первым атаманом был назначен генерал-майор Николай Иванов . Старшинство войска было принято считать с 1896 года. Именно тогда был сформирован из донских казаков Хоперский полк, впоследствии вошедший в Кубанское войска.

Кубанские казаки участвовали во всех войнах конца ХIХ — начала ХХ вв.. За свои боевые заслуги они не раз получали награды из рук самих императоров. Но казачьи повинности распространялись не только на воинскую службу, но и на ремонт дорог, содержание почтовых станций и станичных зданий, и на многое другое. В награду за все эти хлопоты давался земельный надел от 7 до 9 десятин. [С-BLOCK]

Но не богатством, серебром и золотом гордились кубанцы. Доблестью и отвагой славились казаки, а войско их — вековыми традициями и культурой. «Не пил воды кубанской — не ел каши казацкой», — говорили, напоминая, что казачество — это образ жизни, где честь и верность были превыше всего.

К началу Гражданской войны Кубанское казачье войско составляло около 1,5 миллионов человек. В революционное время кубанцы выступили на стороне Белого движения.

В 1920 году десятки тысяч казаков во главе с атаманом Науменко вынужденно отправились в эмиграцию. Но потомки казаков живут в Краснодарском крае и сейчас, пытаясь возродить славу Кубанского войска. Преданные своему краю, люди и по сей день поют песню, посвященную Кубани:

О тебе здесь вспоминаючи, За тебя ль не постоять, За твою ли славу старую Жизньвою ли не отдать? Мы, как дань свою покорную, От прославленных знамён Шлём тебе, Кубань родимая, До сырой земли поклон.