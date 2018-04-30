Кошмар ученых: Земля плоская

Земля на самом деле плоская, а все аргументы против — просто выдумка и враки, сообщают нам сегодня радио и телевидение, соцсети и Youtube. Как можно поверить в это больше чем через полвека после первого полета в космос? Давайте разбираться.

Они называют нас глобусоголовыми. Они на полном серьезе уверены в том, что Земля — это диск, свалиться с которого вниз, в бесконечность космоса, мешает Антарктический хребет, обрамляющий Землю по внешнему краю. Можно было бы счесть их безобидными чудаками и успокоиться, но сегодня в «теорию плоской Земли» верит по меньшей мере 5% американцев. А это, на минуточку, больше 16 миллионов человек, многие из которых богаты и знамениты. Так что численность плоскоземельцев, скорее всего, со временем будет только расти.

Плоскоземельцы ведут сотни каналов на видеохостингах, проводят фестиваль Flat Earth Convention в Колорадо и «научные конференции» под брендом Flat Earth в Великобритании . Они уже сформировали рынок пропагандистски сувенирной продукции и все настойчивее внедряют повестку плоской Земли в СМИ, школы и информационное пространство. Месяц назад, например, инженер Майкл Хьюз запустил ракету, оснащенную видеоаппаратурой, чтобы наглядно опровергнуть шарообразность нашей планеты своими записями. Эту новость опубликовали практически все ведущие средства массовой информации, и далеко не только в США

Можно было бы списать все на традиционные особенности американского образования. Дескать, не каждый гражданин этой страны способен найти ее на карте, чего от них ждать…

Но в прошлом году фильм «Плоская Земля» показал в своем эфире один из популярных российских телеканалов. Аудитория пабликов, посвященных плоской Земле, уже и в России исчисляется десятками тысяч. В чем же причина этой неожиданной популярности на первый взгляд совершенно дикой и столетия назад устаревшей гипотезы?

Начать стоит с теории заговора. Люди всегда верили в то, что официальные власти, церковь или наука их обманывают, а в реальности дело обстоит совсем не так, как пишут газеты. Во всем мире довольно популярна версия о том, что американцы не летали на Луну, а свои знаменитые кинозаписи сфабриковали в голливудских павильонах. Плоскоземельцы нашли полное понимание и одобрение в рядах «лунных заговорщиков» и теперь совместно обвиняют NASA в грандиозных фальсификациях.

wikipedia.org Но в отличие от сомнений в лунной миссии для веры в плоскую Землю нужно кое-что еще. А именно — полный отказ от научного мышления и активное отрицание базовых, основополагающих научных фактов. Судите сами. О том, что Земля имеет форму шара, впервые догадался древнегреческий философ Парменид еще в 5 веке до нашей эры. Возможно, это сделал и живший на век раньше Пифагор. К началу нашей эры ученые не только доказали шарообразность Земли, но и высчитали в первом приближении ее диаметр.

Чтобы выбросить на помойку два с лишним тысячелетия развития науки, плоскоземельцам необходимы объективные, веские причины.

Кроются они далеко не только в пробелах среднего образования. Некоторые активные сторонники плоской Земли, например, являются христианами протестантского толка. Чтобы увязать с реальностью свой перевод Библии (а точнее — свое понимание этого перевода), они просто вынуждены настаивать на том, что Земля представляет собой круг, а сверху прикрыта полусферическим твердым небесным сводом.

Другой мотив, куда более часто встречающийся, — чувство собственной значимости и приобщения к недоступному для других «сокровенному знанию». В эту ловушку 2000 лет назад массово попадали сторонники гностического учения, также основанного на тайных мистериях и сокрытых от непосвященных истинах. Весь современный оккультизм, если отвлечься от мистики, держится на все том же «знании не для всех». Как и положено в таких случаях, адепты плоской Земли сбиваются в коллективы, сильно напоминающие секты. Чувство общности и единства веры поднимает их убежденность на качественно новый уровень, превращая некоторых в настоящих фанатиков.

И, наконец, еще один довод в пользу того, чтобы стать плоскоземельцем — это чувство растерянности перед огромностью Вселенной.

«Никому не нравится ощущать, как наш крошечный шарик мчится через космос», — признался один из идеологов Общества плоской Земли Марк Сержант.

Но неужели комфортнее считать, что Земля неподвижна и подвешена в пространстве на невидимых опорах, а Солнце и звезды вращаются вокруг нее?

Последнее, о чем нужно сказать в нашем небольшом исследовании теории плоской Земли, — это о спецслужбах (да-да, не вспомнить о них, говоря о конспирологии, просто невозможно). Интерес компетентных органов к сектам, технологиям управления толпой и прочим подозрительно близким плоскоземельцам темам общеизвестен. За «Свидетелями Иеговы» время от времени проступает тень ЦРУ , «Белое братство» имело кураторов по линии КГБ, так что вполне возможно, что и вера в плоскую Землю ожила спустя два тысячелетия вовсе не сама по себе…

Но узнать об этом наверняка смогут лишь избранные.