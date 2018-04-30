В Башкирии бесплатно напечатают фотографии для «Бессмертного полка»

В Многофункциональных центрах по всей республике запустили акцию в преддверии Дня Победы. Все желающие смогут увековечить память о родных — ветеранах Великой Отечественной войны.

— Работники МФЦ отсканируют фотографии напечатают их в формате А4 для участия в праздничном параде, посвященном Дню Победы. В офисе на улице Новомостовой, 8 в Уфе специалисты напечатеют фотографии форматом А3, — рассказали в городской администрации.

Данные об участниках сражений попадут и в специальную электронную книгу Памяти «Бессмертный полк». Акция будет проходить до 8 мая во офисах МФЦ с 9 до 18 часов по следующим адресам:

г. Уфа, ул. Новомостовая, 8;

г. Уфа, ул. Интернациональная, 113;

г. Уфа, ул. Менделеева, 205А (ТЦ «Башкортостан»);

г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 44;

г. Уфа, ул. Губайдуллина, 6 (ТЦ «Аркада»);

г. Уфа, ул. М. Рыльского, 2/1;

г. Уфа, ул. Менделеева, 137 к. 4;

г. Уфа, ул. Дагестанская, 2;

г. Уфа, ул. Г. Мушникова, 17;

пр. Октября, 4/1 (ЦТиР «Мир»);

г. Кумертау, ул. Гафури, 35;

г. Октябрьский, ул. Кортунова, 15;

г. Белебей, ул. Революционеров, 3;

г. Янаул, ул. Азина, 29;

г. Сибай, ул. Горького, 74к;

г. Белорецк, ул. 5 Июля, 3;

с. Месягутово, ул. И. Усова, 3.

На дополнительные вопросы ответят сотрудники МФЦ по номеру: 7 (347) 246-55-33.