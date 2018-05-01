Сверхскоростная доставка почты от Ричарда Брэнсона уже на подходе

Миллиардер Ричард Брэнсон вместе с дубайской компаний DP World создал совместное предприятие, чтобы использовать вакуумные поезда для грузовых перевозок. С помощью технологии Hyperloop грузы будут доставляться на скорости почти 1000 км/ч, правда конкретные сроки реализации проекта не называются. Увы, это неблизкая перспектива, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Дмитрий Адамидов независимый аналитик «Hyperloop пока существует только на бумаге. Года два-три пытаются сделать прототип, но пока не очень это получается. Вроде труба-то создана, но пока ни вакуум обеспечить, ни развить скорость нужную не получается, поэтому здесь, скорее, надо говорить о потенциале. Это опять же очередной маркетинговый ход, опять же имея в виду, что Брэнсон вообще очень это любит. Если все-таки сумеют сделать этот Hyperloop, он поедет и не будет никого травмировать, потому что технология новая, никто не понимает, насколько она реализуема, потому что можно сделать одну трубу, а сеть построить не получится по причине того, что, чтобы создать вакуум, нужны большие энергозатраты. Если получится эти технические риски убрать, то лет за 10-12 можно будет сделать сеть, в серию выйти. Пока об этом говорить преждевременно, потому что пока ничего не едет».