DP World и Virgin Hyperloop создают компанию для перевозки грузов по технологии Hyperloop

Эмиратский оператор портов DP World и компания Virgin Hyperloop One объявили о создании совместной компании для перевозки грузов по технологии сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, сообщает издание Arabian Business.

Новая компания DP World Cargospeed, как пишет издание, будет доставлять груз в разные точки мира меньше чем за 14 часов. Система также соединит между собой уже существующие объекты транспортной инфраструктуры — автодороги, железную дорогу и транспорт в аэропорт.

Председателем новой компании стал основатель Virgin Group Ричард Брэнсон