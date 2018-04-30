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«Воды по колено, пришлось эвакуироваться»: в Пермском районе затопило поселок и деревню
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«Воды по колено, пришлось эвакуироваться»: в Пермском районе затопило поселок и деревню 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Из-за обильных дождей в Пермском районе началось половодье. Из берегов вышли реки Бабка, Кукуштанка и Качка. Об этом сообщает краевое МЧС. Жители поселков подтверждают, что дороги затоплены водой.
— Подтоплены 26 дворов в поселке Кукуштан. Такая же ситуация в деревне Качка Усть-Качкинского сельского поселения, — рассказали спасатели. — Никто не пострадал, ситуация находится под контролем, дефицита товаров первой необходимости нет.
Тем, кто имеет дачи в подтопленных населенных пунктах, в МЧС рекомендуют отказаться от поездок туда. По словам местных жителей, на въездах уже дежурят полицейские.
— Сотрудники ДПС стоят, никого не пускают. Вода прибывает на глазах, — написал в соцсети владелец дачи в Кукуштане Павел.
Еще одной дачнице из-за разлива реки пришлось срочно покидать дом.
— Сегодня утром пришлось спешно эвакуироваться с двумя детьми в семь утра, воды выше колена, выйти невозможно, — пожаловалась Елена. — Приехали, называется, на дачу отдохнуть… Приятного мало, идти по ледяной воде, студить ноги.
На сайтах сельских поселений никакой информации о начавшемся паводке и местах для размещения эвакуированных жителей пока нет, но МЧС обещает сообщать обо всех изменениях ситуации.
Ранее пермские метеорологи прогнозировали, что формирование пиков половодья в Прикамье придется на 28 апреля.
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