Шеф-фотограф Франс Пресс погиб в Кабуле

Информагенства сообщают, что второй взрыв в Кабуле был направлен именно против журналистов.

Шеф-фотограф мирового информационного агенства Agency French Press ( AFP ) Шах Мараи погиб 30 апреля в результате взрыва в Кабуле. Сперва смертник на мотоцикле подорвал себя. Когда на место взрыва пришла полиция и группа журналистов, то раздался еще один взрыв. 21 человек погиб, порядка 30 было ранено.

Информагенства сообщают, что второй взрыв был направлен именно против журналистов. Уроженец Кабула Шах Мараи начал сотрудничать с AFP еще в эпоху Талибана — в 1990-е годы.

Журналист Махфуз Зубад вспоминает о нем:

— Его интерес к миру, его любопытство и любовь к фотографии привели к тому, что его отправила его во Францию для обучения. Когда он вернулся, он снимал самые шокирующие испытания своего родного города, Кабула. Одна из его самых знаковых фотографий была сделана во время нападения на мечеть в Шие в прошлом году: он снял ребенка, который искал отца в захваченной мечети.

Шах Мараи, вспоминают коллеги, был спокойным, улыбающимся и позитивным. Он никогда не боялся опасности. Но он был глубоко поражен, когда его хороший друг и коллега-журналист Сардар Ахмад был убит несколько лет назад в другом нападении в Кабуле в отеле «Серена».

Махфуз Зубад добавил, что знал Шаха Мараи с детства.

— Мы оба работали в средствах массовой информации здесь, в Кабуле, всегда встречаясь на местах трагедий. Он также был другом для многих других журналистов в журналистской общине Кабула, и мы все скорбим по нему.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения, но взрывы в афганской столице не являются чем-то необычным.

Ранее в апреле от взрыва погибли 60 человек и 119 было ранено.

Вооруженные группировки остаются активными в стране, из них только 30% территории находятся под полным контролем местного правительства.

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