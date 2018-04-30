Почему вредно клеить пластыри на свежие ссадины

Большинство мам знают, что бактерицидным пластырем можно заклеивать неглубокие раны и ссадины. В Интернете вы найдете множество советов о том, как промывать рану и заклеивать ее. Но так ли все просто? Не несет ли обычный пластырь опасности? Давайте разбираться.

Пластырь — это ткань или пленочный материал, с полоской пропитанной антисептическим составом. Клеящаяся часть имеет слой клея, а в качестве обеззараживающего вещества чаще всего выступает зеленка или йод. Что же опасного может быть в этих веществах?

Клеевая часть пластыря прикладывается к здоровой коже. Открытая рана промывается и закрывается марлевой подушечкой, пропитанной антисептиком. Считается, что так рана предохраняется от пыли и грязи, которая может попасть в нее извне. Между тем, соприкосновение свежей ссадины с активным веществом может вызвать химический ожог. Раздражающее действие не может пройти незамеченным. На месте наложения пластыря появляется сильное жжение. Чаще всего такие ощущения связывают с обеззараживающим действием. Мамы советуют детям «потерпеть» немножко.

Без доступа воздуха рана подвергается сильнейшему воздействию. Выделение сукровицы способствует смачиванию марлевого кусочка, что еще более усугубляет ситуацию. Доходит до того, что верхний слой раны буквально расплавляется под пластырем и прилипает к нему. Естественно, что это абсолютно не способствует ее заживлению. Когда сукровица высыхает, приходит время делать перевязку. Материал отдирается по живому, образуя новую рану. И так может продолжаться достаточно долго, если не прекратить неправильное использование пластыря.

Правильный способ использования

Бактерицидный пластыри, действительно, призван защитить открытый порез или ссадину от попадания в них инородных тел и микробов из воздуха. Но, чтобы не нанести вред, следует придерживаться основных правил.

Накладывать пластырь нужно на сухую неглубокую рану.

Ни в коем случае нельзя прижимать марлевый квадратик к ссадине. Нужно постараться, чтобы между раной и бактерицидной прослойкой осталась воздушная подушка.

Если под пластырем начинается жжение, нужно сразу же снимать его.

Если все-таки часть ранки присохла, перед снятием его нужно немного смочить, подождать, пока ранка размякнет, и только тогда снимать старый пластырь. Перед наложением нового нужно просушить рану.

Только правильно используя перевязочный материал, вы можете рассчитывать на быстрое заживление. Есть случаи, когда ссадину лучше оставить незакрытой. Время от времени обрабатывая ее перекисью водорода, вы добьётесь лучших результатов. Но тогда не стоит выходить на улицу до образования защитной корочки из засохшей сукровицы.

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