Ещё
В Калининграде пройдет первомайское шествие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде пройдет первомайское шествие 

Вести Калининград 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Калининградское областное объединение организаций профсоюзов традиционно 1 Мая проведёт праздничные шествие и митинг трудящихся Калининграда и области», — говорится в сообщении.
В этот день праздничные профсоюзные акции в городах России состоятся под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»
Сбор участников в 9.30 у гостиницы «Калининград». Шествие праздничных колонн начнется в 10.00. Митинг трудящихся состоится в 10.30 в сквере у монумента «Мать-Россия».
Вести Калининград: последние новости
На 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны будут раздавать чай и тёплые пледы Какой хочет видеть улицу Баранова молодёжь Калининграда В Зеленоградске построят два новых спуска к морю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России350
Макрон рассказал Путину о поездке в США75
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны11
Киев идет на войну: АТО подошла к концу75
США только сейчас заметили проблему Украины171
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение