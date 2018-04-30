В Калининграде пройдет первомайское шествие

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Калининградское областное объединение организаций профсоюзов традиционно 1 Мая проведёт праздничные шествие и митинг трудящихся Калининграда и области», — говорится в сообщении.

В этот день праздничные профсоюзные акции в городах России состоятся под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»

Сбор участников в 9.30 у гостиницы «Калининград». Шествие праздничных колонн начнется в 10.00. Митинг трудящихся состоится в 10.30 в сквере у монумента «Мать-Россия».