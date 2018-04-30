Какую тактику использовали немцы при обороне Германии в 1945 году

Как немцы обороняли Германию в 1945 году? Мы решили посмотреть на разгром Третьего Рейха, опираясь исключительно на немецкие источники, а также на исследования западных историков, имеющих доступ к фашистским архивам.

Подготовка

Генерал-майор Альфред Вейдеман в аналитической статье «Каждый человек на своем посту» привел состав вооруженных сил, которым предстояло оборонять Третий Рейх. По его словам, «в июле 1944 года вооруженные силы имели следующую численность: действующая армия — 4,4 млн человек, армия резерва — 2,5 млн, военно-морской флот — 0,8 млн, ВВС — 2 млн, войска SS — около 0.5 млн человек. В общей сложности под ружьем находилось 10.2 млн человек».

Альфред Вейдеман был уверен, что такого количества солдат было вполне достаточно, чтобы остановить русских на немецкой границе. Плюс к этому 22 июля 1944 года Гитлер поручил Геббельсу провести «тотальную мобилизацию ресурсов для нужд войны», что и было сделано. Это позволило компенсировать потери Вермахта во второй половине 1944 года.

Одновременно под патронажем нацистской партии произошло создание фольксштурма — узкотерриториальных формирований из числа мужчины, которые не были призваны в армию по возрасту или болезням, а также из подростков и специалистов, имеющих «бронь». Эти отряды приравнивались к частям сухопутной армии и впоследствии обороняли Восточную Пруссию. Речь шла еще о нескольких миллионов мужчин, которые, по образному выражению Альфреда Вейдемана, должны были «перекатить тележку через гору», решающим образом усилить вооруженные силы».

Линии сопротивления в Германии

Нацисты стремились покрыть завоеванные территории, а также свою родину неприступной сетью оборонительных сооружений. В книге «Фортификация Второй мировой войны 1939-1945. III Рейх. Крепости, доты, бункеры, блиндажи, линии обороны», написанной военными историками Кауфманом Дж. Э и Кауфманом Г. У., сказано, что «Гитлер создал самую укрепленную страну в истории Человечества».

С Востока Германию защищал «Померанский вал», ключевыми крепостями которой стали города Штольп, Руммельсбург, Нойштеттин, Шнайдемюль, Гдыня и Данциг. На Западе в 1936—1940 годах была построена «Линия Зигфрида», длиною 630 км и глубиной 35—100 км. Из оборонительных сооружений на юге наибольшую известность получил Альпийский редут в Баварских Альпах. Для защиты своей столицы немцы возвели три оборонительных кольца, в том числе и непосредственно в центре Берлине. В городе сформировали девять секторов обороны, в состав которых входило 400 железобетонных долговременных сооружений и врытые в землю шестиэтажные бункеры.

Тактика обороны немецких городов

Тактика обороны немецких городов строилась на опыте предшествующих боев с Красной Армией. Немецкий военный теоретик и штабист Эйке Миддельдорф так описывал методы захвата советскими частями укрепленных германских населенных пунктов:

«Чаще всего это происходило в ходе преследования отступающих подразделений Вермахта внезапным ударом танковых групп с десантом пехоты. Если с ходу не удавалось захватить город, русские «его обходили с флангов и тыла, проводили планомерные атаки или пытались овладеть им ночным штурмом». Главная задача обороняющих частей состояла в том, чтобы не допустить расчленения круговой обороны на отдельные очаги. Именно поэтому планы опорных пунктов тщательно продумывались. Как правило, бои ввелись из хорошо подготовленных и имеющих противотанковую защиту сооружений. Предписывалось также совершать внезапные нападение из засад при малой дальности стрельбы с немедленным отходом на основные позиции.

Паника и военно-полевые суды

Между тем такая тактика, показавшая эффективность в России в других оккупированных странах, в Германии давала сбой. Жертвы среди мирного немецкого населения, которые являлись неизбежным спутником всех войн, оказывали на солдат Вермахта деморализующее влияние. «Сержант Курт увидел группу русских солдат, которые прятались за углом, — вспоминает один из защитников Руммельсбурга, — он по коридорам длинного дома забежал им в спину и дал очередь из комнаты на втором этаже. Двое упали, а третий бросил гранату в окно. Понятно дело, что сержант был не из новичков и сразу же выскочил. Но в последний момент он увидел красивую женщину и троих милых детей, которые прятались в углу. Взрыв разнес их в клочья. В Польше Курт не придал бы этому значения, но в Руммельсбурге он чуть не сошел с ума. На следующее утро он сдался». Для подавления подобных панических настроений в Германии начали действовать мобильные военно-полевые суды. «Первым был приговорен к смерти и двумя часами позже расстрелян генерал, повинный в том, что не взорвал Ремагенский мост. По крайней мере, хоть какой-то проблеск», — написал 5 марта 1945 года Геббельс.

Нацистские СМИ — последний вздох