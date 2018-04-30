Все относительно 

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Индикатор 51 минуту назад
Фото: Индикатор
Без этой теории мы не могли бы пользоваться спутниковой связью и запускать космические корабли, объяснять движения планет и события в фильме «Интерстеллар». Физик Олег Фея, сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ, расскажет, откуда берутся искажения времени из-за гравитации, почему гравитационные волны открыли лишь недавно, как могли появиться черные дыры и почему Эйнштейн так и не смог объединить свою теорию с Теорией Всего. Если в школе эти темы прошли мимо вас, самое время восполнить этот пробел.
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