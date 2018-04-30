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Планета рухнувших надежд
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Планета рухнувших надежд 

Индикатор 51 минуту назад
Фото: Индикатор
В 1965 году автоматическая межпланетная станция Mariner 4 впервые в истории сделала фотографии Марса с близкого расстояния. Люди ожидали увидеть знаменитые марсианские «каналы» и другие следы цивилизации, или хотя бы какие-то признаки жизни. Но в реальности марсианский ландшафт больше напоминал Луну, чем Землю. Об этом расскажет Олег Ильин — лектор Санкт-Петербургского планетария.
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