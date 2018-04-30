Три города Вьетнама присоединятся к сети «умных городов» АСЕАН

Ханой, Хошимин и Три крупных города Вьетнама Дананг — станут частью сети умных городов АСЕАН, создать которую предлагает Сингапур , заявил премьер-министр этой страны Lee Hsien Loong 26 апреля

На приеме, организованном для коллеги из Вьетнама Nguyen Xuan Phuc, который находился с трехдневным официальным визитом в Сингапуре в преддверии 32-го саммита АСЕАН, премьер-министр Lee сказал, что он был очень впечатлен быстрым развитием городов, добавив, что их включение в сеть умных городов добавит АСЕАН динамичности.

Сеть «умных городов», целью создания которой является более эффективное подключение цифровой инфраструктуры и услуг, таких как электронные платежи в регионе, является флагманской инициативой Сингапура. Страна в этом году является председателем АСЕАН.

Сингапур стремится укрепить устойчивость и инновации АСЕАН путем развития регулирования электронной торговли и технологической инфраструктуры, а также повышения кибербезопасности в регионе. Согласно прошлогоднему отчету Temasek и Google , цифровая экономика АСЕАН, по прогнозам, достигнет к 2025 году 200 млрд USD.

Планируется, что предложение по поводу сети «умных городов» будет одобрено лидерами АСЕАН на 32-м саммите 28 апреля. А в рамках следующего саммита АСЕАН, который пройдет в Сингапуре в ноябре, проект уже будет запущен.