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Три города Вьетнама присоединятся к сети «умных городов» АСЕАН
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Три города Вьетнама присоединятся к сети «умных городов» АСЕАН 

Вьетнам сегодня 56 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Три крупных города Вьетнама — Ханой, Хошимин и Дананг — станут частью сети умных городов АСЕАН, создать которую предлагает Сингапур, заявил премьер-министр этой страны Lee Hsien Loong 26 апреля
На приеме, организованном для коллеги из Вьетнама Nguyen Xuan Phuc, который находился с трехдневным официальным визитом в Сингапуре в преддверии 32-го саммита АСЕАН, премьер-министр Lee сказал, что он был очень впечатлен быстрым развитием городов, добавив, что их включение в сеть умных городов добавит АСЕАН динамичности.
Сеть «умных городов», целью создания которой является более эффективное подключение цифровой инфраструктуры и услуг, таких как электронные платежи в регионе, является флагманской инициативой Сингапура. Страна в этом году является председателем АСЕАН.
Сингапур стремится укрепить устойчивость и инновации АСЕАН путем развития регулирования электронной торговли и технологической инфраструктуры, а также повышения кибербезопасности в регионе. Согласно прошлогоднему отчету Temasek и Google, цифровая экономика АСЕАН, по прогнозам, достигнет к 2025 году 200 млрд USD.
Планируется, что предложение по поводу сети «умных городов» будет одобрено лидерами АСЕАН на 32-м саммите 28 апреля. А в рамках следующего саммита АСЕАН, который пройдет в Сингапуре в ноябре, проект уже будет запущен.
В настоящее время в АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
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