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Саджид Джавид пообещал обеспечить безопасность британцев
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Саджид Джавид пообещал обеспечить безопасность британцев 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Новый министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасность соотечественников. Об этом он заявил в понедельник у здания МВД вскоре после вступления в должность. Джавид заверил, что понимает, какая это огромная ответственность, и относится к своему назначению со всей серьезностью.
Джавид возглавил МВД Великобритании после ухода в отставку Амбер Радд из-за скандала с «делом поколения Windrush». Говоря об этом, новый министр пообещал, что все, кто пострадал от ошибок государственной системы, воспользуются правом на справедливость.
"Одна из срочных задач — обеспечить справедливое рассмотрение дел членов «поколения Windrush», — подчеркнул Джавид, добавив, что миграционная система должна быть справедливой, а с людьми следует обходиться уважительно.
Скандал вокруг так называемого «поколения Windrush» — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы, — разгорелся в Великобритании на прошлой неделе, напоминает РИА Новости.
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