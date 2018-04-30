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Католики и православные: история конфликта
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Католики и православные: история конфликта 

Индикатор 49 минут назад
Фото: Индикатор
Даже нерелигиозные люди могут интересоваться религиоведением с позиций социологии, антропологии или культуры. Различия между католической и православной церковью видны невооруженным глазом, но мало кто понимает, с чего все началось и в чем суть их конфликта. На лекции вы узнаете, какие исторические события способствовали расколу церквей и какие личности и политические разногласия стояли за этими событиями, какие расхождения изначально были преодолимы, а какие были критичными, в чем состоят основные отличия православных и католических обрядов и какие взаимоотношения связывают эти две ветви в наши дни. Обо всем этом участникам расскажет религиовед и историк Константин Михайлов, ведущий научные исследования в области современного положения религии и гендера.
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