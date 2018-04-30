Переработка мусора, которую мы заслужили: экобезопасность XXI века 

Подмосковным активистам, выступающим против архаичного подхода в утилизации отходов, удалось побывать на мусоросжигательном заводе в швейцарскем Люцерне. Увиденное потрясло экологов: как оказалось, передовые технологии переработки мусора на современных заводах не имеют ничего общего со стереотипами о сжигании мусора, сложившимися в России.
Вместо загрязненного воздуха — чистота и тотальная экологическая безопасность, вместо отравленных водоемов — прогрессивные энергосберегающие технологии. «Ридус» выяснил, как мусорные проблемы решают в высокоразвитых странах — и на какой путь технологического развития наконец-то выходит и наша страна.
Строительством четырех заводов термического обезвреживания мусора в Подмосковье займется «РТ-Инвест». Чтобы максимально наглядно продемонстрировать преимущества технологии общественникам, компания устроила для них экскурсию на завод «Ренергия» в швейцарском Перлене, построенный швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova (HZI) три года назад.
На заводе поддерживается оптимальная температура горения мусора — 900−1200 градусов. Этот диапазон температур является золотой серединой, утверждает инженер-химик HZI Руди Фрай в беседе с ТАСС: при более низкой температуре опасные вещества из мусора могут сохраниться, а при более высокой могла бы образовываться плазма, шлаки бы спекались, потребовалась бы вода и дополнительные мероприятия, чтобы их можно было сделать пригодными для дальнейшего использования. Идеальная температура горения также препятствует образованию вредных оксидов азота.
Благодаря этим технологиям, в переработке мусора на заводе «Ренергия» даже не используют очистные сооружения: они попросту не нужны.
Дым от горения проходит через электростатический фильтр, где оседает зольная пыль, два рукавных фильтра и два теплообменника, где дым охлаждается, а тепловая энергия возвращается на производство, поясняет инженер Фрай: по мере прохождения через фильтры в дым вдувают бикарбонат натрия, известь и буроугольный кокс, чтобы убрать из него все кислотные загрязняющие вещества, такие как ртуть или диоксины.
С проблемой утилизации мусора столкнулись все практически высокоразвитые страны с высоким уровнем потребления — и каждая из них прошла свой путь от угрозы мусорного коллапса до решения проблемы. Подмосковная ситуация в этом смысле совсем не уникальна.
Мусороперерабатывающий завод «Шпиттелау» был построен в Вене в 1989 году, придя на смену аналогичному, но безнадежно устаревшему предприятию. За его неповторимый внешний облик отвечал архитектор Фриденсрайх Хундертвассер, который согласился на предложение местных властей только после строжайшего соблюдения мер экологической безопасности на новом предприятии.
В окрестностях завода отсутствуют какие-либо неприятные запахи, несмотря на высокую производительность «Шпиттелау»: предприятие способно перерабатывать порядка 265 000 тонн мусора ежегодно. Более того, завод сам себя обеспечивает электроэнергией — еще и делится теплом с 60 тысячами венских квартир.
Схожим образом функционирует и мусороперерабатывающий завод в японском городе Осака на острове Майшима: предприятие «Майшима» получает от процесса утилизации мусора около 10 Мегаватт энергии, из которых треть идет на внутреннее потребление, а остальное — на нужды города.
В этом сказочном замке с изящными башнями-трубами и нарядным золотым куполом кроются одни из самых современных и эффективных технологий утилизации мусора и многоступенчатой очистки воздуха. Весь промышленный комплекс делится на два главных блока — по переработке и сжиганию бытовых отходов, и сжиганию илового осадка от сточных вод.
Многим странам пришлось пересмотреть видение будущего своих потомков, реорганизовав подход к утилизации мусора. России также придется справляться с советским планированием, при котором попросту не предвидели столь стремительную урбанизацию. И подход властей по переходу на современные технологии переработки мусора убедили подмосковных активистов после поездки на предприятие в Швейцарии.
«У нас много было информации, что инвесторы закупают старые технологии. А здесь мы увидели, что люди живут, технология развивается. Нам для решения экологической проблемы нужен именно такой завод, завод-близнец с такими же показателями безопасности», — заявила член общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Светлана Тертышная.
«Технология должна быть идентична во всем, тогда мы успокоимся», — добавила общественница. Теперь дело за «РТ-Инвест»: представителям компании предстоит провести большую информационную работу — и повторить успех предприятия в швейцарском Перлене и других городах мира.