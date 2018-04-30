Переработка мусора, которую мы заслужили: экобезопасность XXI века

Подмосковным активистам, выступающим против архаичного подхода в утилизации отходов, удалось побывать на мусоросжигательном заводе в швейцарскем Люцерне. Увиденное потрясло экологов: как оказалось, передовые технологии переработки мусора на современных заводах не имеют ничего общего со стереотипами о сжигании мусора, сложившимися в России

Вместо загрязненного воздуха — чистота и тотальная экологическая безопасность, вместо отравленных водоемов — прогрессивные энергосберегающие технологии. «Ридус» выяснил, как мусорные проблемы решают в высокоразвитых странах — и на какой путь технологического развития наконец-то выходит и наша страна.

Строительством четырех заводов термического обезвреживания мусора в Подмосковье займется «РТ-Инвест». Чтобы максимально наглядно продемонстрировать преимущества технологии общественникам, компания устроила для них экскурсию на завод «Ренергия» в швейцарском Перлене, построенный швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova (HZI) три года назад.

На заводе поддерживается оптимальная температура горения мусора — 900−1200 градусов. Этот диапазон температур является золотой серединой, утверждает инженер-химик HZI Руди Фрай в беседе с ТАСС : при более низкой температуре опасные вещества из мусора могут сохраниться, а при более высокой могла бы образовываться плазма, шлаки бы спекались, потребовалась бы вода и дополнительные мероприятия, чтобы их можно было сделать пригодными для дальнейшего использования. Идеальная температура горения также препятствует образованию вредных оксидов азота.

Благодаря этим технологиям, в переработке мусора на заводе «Ренергия» даже не используют очистные сооружения: они попросту не нужны.

Дым от горения проходит через электростатический фильтр, где оседает зольная пыль, два рукавных фильтра и два теплообменника, где дым охлаждается, а тепловая энергия возвращается на производство, поясняет инженер Фрай: по мере прохождения через фильтры в дым вдувают бикарбонат натрия, известь и буроугольный кокс, чтобы убрать из него все кислотные загрязняющие вещества, такие как ртуть или диоксины.

С проблемой утилизации мусора столкнулись все практически высокоразвитые страны с высоким уровнем потребления — и каждая из них прошла свой путь от угрозы мусорного коллапса до решения проблемы. Подмосковная ситуация в этом смысле совсем не уникальна.

Мусороперерабатывающий завод «Шпиттелау» был построен в Вене в 1989 году, придя на смену аналогичному, но безнадежно устаревшему предприятию. За его неповторимый внешний облик отвечал архитектор Фриденсрайх Хундертвассер , который согласился на предложение местных властей только после строжайшего соблюдения мер экологической безопасности на новом предприятии.

В окрестностях завода отсутствуют какие-либо неприятные запахи, несмотря на высокую производительность «Шпиттелау»: предприятие способно перерабатывать порядка 265 000 тонн мусора ежегодно. Более того, завод сам себя обеспечивает электроэнергией — еще и делится теплом с 60 тысячами венских квартир.

Схожим образом функционирует и мусороперерабатывающий завод в японском городе Осака на острове Майшима: предприятие «Майшима» получает от процесса утилизации мусора около 10 Мегаватт энергии, из которых треть идет на внутреннее потребление, а остальное — на нужды города.

В этом сказочном замке с изящными башнями-трубами и нарядным золотым куполом кроются одни из самых современных и эффективных технологий утилизации мусора и многоступенчатой очистки воздуха. Весь промышленный комплекс делится на два главных блока — по переработке и сжиганию бытовых отходов, и сжиганию илового осадка от сточных вод.

Многим странам пришлось пересмотреть видение будущего своих потомков, реорганизовав подход к утилизации мусора. России также придется справляться с советским планированием, при котором попросту не предвидели столь стремительную урбанизацию. И подход властей по переходу на современные технологии переработки мусора убедили подмосковных активистов после поездки на предприятие в Швейцарии

«У нас много было информации, что инвесторы закупают старые технологии. А здесь мы увидели, что люди живут, технология развивается. Нам для решения экологической проблемы нужен именно такой завод, завод-близнец с такими же показателями безопасности», — заявила член общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Светлана Тертышная.

«Технология должна быть идентична во всем, тогда мы успокоимся», — добавила общественница. Теперь дело за «РТ-Инвест»: представителям компании предстоит провести большую информационную работу — и повторить успех предприятия в швейцарском Перлене и других городах мира.