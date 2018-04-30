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Первая команда военнослужащих молодого пополнения из Ростовской области прибыла в волгоградское соединение ЮВО
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Первая команда военнослужащих молодого пополнения из Ростовской области прибыла в волгоградское соединение ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вновь прибывшие размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три-четыре человека в кубрике. Блоки общежития оснащены душевыми кабинами и умывальниками на 6-8 человек, а также сушилками для одежды.
В соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, в рамках весенней призывной кампании 2018 года прибыло более 30 новобранцев из Ростовской области. Всего в ходе призывной компании для прохождения военной службы туда прибудет более 300 призывников и более 150 молодых специалистов, прошедших обучение в учебных частях.
Прибывшие военнослужащие размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три-четыре человека в кубрике. Блоки общежития, состоящие из двух кубриков, оснащены душевыми кабинами и умывальниками на 6-8 человек, а также сушилками для одежды. Помимо этого, в общежитиях предусмотрены чайные, спортивные комнаты, помещения бытового обслуживания и комнаты досуга, оснащенные спутниковым телевидением.
В настоящее время под руководством опытных офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки в созданных учебных подразделениях. С ними проводятся занятия по тактической, огневой, физической, строевой, медицинской подготовкам, а также общевоинским уставам.
Параллельно с проведением занятий с молодым пополнением активно работают войсковые психологи и военные медики. Их задача — комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего.
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