Первая команда военнослужащих молодого пополнения из Ростовской области прибыла в волгоградское соединение ЮВО

Вновь прибывшие размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три-четыре человека в кубрике. Блоки общежития оснащены душевыми кабинами и умывальниками на 6-8 человек, а также сушилками для одежды.

В соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области , в рамках весенней призывной кампании 2018 года прибыло более 30 новобранцев из Ростовской области . Всего в ходе призывной компании для прохождения военной службы туда прибудет более 300 призывников и более 150 молодых специалистов, прошедших обучение в учебных частях.

Прибывшие военнослужащие размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три-четыре человека в кубрике. Блоки общежития, состоящие из двух кубриков, оснащены душевыми кабинами и умывальниками на 6-8 человек, а также сушилками для одежды. Помимо этого, в общежитиях предусмотрены чайные, спортивные комнаты, помещения бытового обслуживания и комнаты досуга, оснащенные спутниковым телевидением.

В настоящее время под руководством опытных офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки в созданных учебных подразделениях. С ними проводятся занятия по тактической, огневой, физической, строевой, медицинской подготовкам, а также общевоинским уставам.

Параллельно с проведением занятий с молодым пополнением активно работают войсковые психологи и военные медики. Их задача — комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего.