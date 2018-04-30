Катя Рождественская задумалась о кремации 

Прогуливаясь мимо одного из храмов, художница натолкнулась на рекламу, возмутившую ее до глубины души.
Шокированная Екатерина поделилась фотографией автомобиля с баннером. На снимке видно, как одна из ритуальных компаний предлагает развеивать кремированный прах прямо в космосе. Фотохудожница призналась, что несколько раз протерла глаза, не в силах поверить в такое предложение.
Подписчики Кати также были поражены таким предложением, но заметили, что желающих и на такой обман найдется немало.
Другие привели слова известного литературного классика: «Сразу вспоминаю Ильфа и Петрова! Попахивает сбором денег на реставрацию Провала. Деньги то не хилые, видимо!», «Это какой-то бред… Приманка для миллионеров. Клуб „рога и копыта“. Привет от Остапа Бендера…» Некоторые читатели блога напомнили Рождественской о завещании балерины Майи Плисецкой развеять ее прах над Россией».