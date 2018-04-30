Ещё
Счётная палата Псковской области вновь проверяет Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Счётная палата Псковской области вновь проверяет Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы 

Псковская губерния 1 час назад
В соответствии с годовым планом проведения контрольных мероприятий на 2018 год сотрудники Счетной палаты проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2016-2017 годы, сообщает официальный сайт палаты. Отметим, в конце 2017 года аудиторы провели внеплановую проверку бюро судмедэкспертизы, выявив ряд нарушений, в том числе нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников на сумму 1 млн 247 тыс. рублей. Также среди нарушений Счётная палата отметила отсутствие контроля со стороны регионального комитета по здравоохранению и фармации за выполнением учреждением требований положения об оплате труда, утвержденного постановлением администрации области. Кроме того, госкомитет по здравоохранению и фармации незаконно разрешил начальнику учреждения дополнительную работу, связанную с вредными и опасными условиями труда, по совместительству на одну ставку. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского- Корсакова» Росприроднадзор по Псковской области начал проводить пробы воздуха в районе порховского полигона ТКО Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России333
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны10
Киев идет на войну: АТО подошла к концу71
Макрон рассказал Путину о поездке в США68
США только сейчас заметили проблему Украины169
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение