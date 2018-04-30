Счётная палата Псковской области вновь проверяет Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы 

В соответствии с годовым планом проведения контрольных мероприятий на 2018 год сотрудники Счетной палаты проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2016-2017 годы, сообщает официальный сайт палаты. Отметим, в конце 2017 года аудиторы провели внеплановую проверку бюро судмедэкспертизы, выявив ряд нарушений, в том числе нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников на сумму 1 млн 247 тыс. рублей. Также среди нарушений Счётная палата отметила отсутствие контроля со стороны регионального комитета по здравоохранению и фармации за выполнением учреждением требований положения об оплате труда, утвержденного постановлением администрации области. Кроме того, госкомитет по здравоохранению и фармации незаконно разрешил начальнику учреждения дополнительную работу, связанную с вредными и опасными условиями труда, по совместительству на одну ставку. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».