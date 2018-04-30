Как появилась версия, что в группе Дятлова были агенты КГБ 

2 февраля 1959 года на склонах уральской горы Отортен при странных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов. Горный перевал, где произошла трагедия, впоследствии стали называть перевалом Дятлова — по фамилии руководителя группы. На сегодняшний день существует масса версий о том, что же могло произойти там на самом деле…
Путь к Горе мертвецов
Местные манси называли гору Отортен Холат Сяхыл — «Гора мертвецов». Когда-то, в очень давние времена, на ее вершине якобы погибли девять местных жителей. И вот много лет спустя она вновь забрала девять жизней…
В январе 1959 года группа из десяти студентов Уральского политехнического института собралась в зимний поход. Возглавлял ее пятикурсник Игорь Дятлов, считавшийся опытным руководителем. Всего в группе было восемь парней — Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Александр Колеватов, Семен Золотарев, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин, и две девушки — Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина.
Группа выехала из Свердловска 23 января. 27 января вышли на маршрут. Утром 28 января Юрий Юдин покинул группу из-за боли в ноге, и товарищи двинулись дальше без него, что и спасло ему жизнь.
Конечной точкой маршрута значился поселок Вижай, откуда 12 февраля студенты должны были отбить телеграмму в спортклуб родного института. Но на связь они так и не вышли.
Тревогу забили только 16 февраля. По следу группы было отправлено несколько поисковых экспедиций.
Страшные находки
25 февраля на восточном склоне горы Отортен была найдена палатка со снаряжением и провизией, принадлежавшими группе Дятлова. Почти всю обувь, верхнюю одежду и личные вещи туристы оставили в палатке (в 25-градусный мороз!) Как установила экспертиза, подветренная сторона палатки оказалась в двух местах разрезана изнутри, похоже, для того, чтобы люди могли быстрее выбраться оттуда.
Следы спускались в долину и лес у подножья горы. 26 февраля на расстоянии полутора километров от палатки, у самой границы леса, нашли остатки костра, возле которого лежали раздетые до нижнего белья трупы Дорошенко и Кривонищенко. В 300 метрах от костра находился труп Дятлова. Он лежал на спине, головой по направлению к палатке, рука обхватывала ствол березы… 5 марта в 180 метрах от этого места был найден труп Слободина, а еще в 150 метрах — труп Колмогоровой. Слободин и Колмогорова лежали вниз лицом — по-видимому, они пытались ползти по направлению к палатке. Лишь часть покойников были одеты.
Было установлено, что смерть наступила в ночь с 1 на 2 февраля от замерзания. Травмы были в основном посмертные или же полученные, когда люди карабкались по склону. У Слободина на черепе была трещина, но скончался он также от переохлаждения.
Только 4 мая в 75 метрах от кострища, по направлению к долине Лозьвы, были обнаружены трупы остальных членов группы — Дубининой, Золотарева, Тибо-Бреньоля и Колеватова.
Они пали за Родину?
Расследование не пришло к какой-то единой доказанной версии. Среди предположений по поводу гибели студентов были: отравление; поражение шаровой молнией; воздействие каких-то газов или излучений; сход лавины; нападение диких животных, браконьеров или беглых зэков; испытания неизвестного оружия…
Довольно любопытной выглядит версия, выдвинутая автором книги «Перевал Дятлова» Алексеем Ракитиным. Он предположил, что «дятловцы» или часть из них были… завербованными агентами КГБ и погибли в результате сорвавшейся спецоперации!
Ракитин утверждал, что у «наших» агентов было задание встретиться с иностранными разведчиками, также «замаскированным
и» под туристическую группу. Возможно, они должны были притвориться ярыми противниками советского режима, готовыми к вербовке, и передать шпионам дезинформацию оборонного характера. Но были ими раскрыты. Либо сами шпионы как-то раскрыли себя перед не посвященными в тему свидетелями…
В итоге в целях сохранения собственной безопасности они могли под угрозой расправы заставить и «агентов», и свидетелей раздеться и уйти подальше от палатки, обрекая их на верную смерть.
Правда, бывший советский разведчик Михаил Любимов скептически прокомментировал данную версию, отметив, что, хотя в 50-е годы западные спецслужбы действительно активно интересовались секретами уральской оборонной промышленности, они работали совсем иными методами.
Хотя официально на документы по этому делу не был наложен гриф «секретно», их было предписано сдать в спецчасть. Тем не менее, они не были уничтожены и через 25 лет (срок давности), и по сей день хранятся в государственном архиве Свердловской области.