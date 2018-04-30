Как появилась версия, что в группе Дятлова были агенты КГБ

2 февраля 1959 года на склонах уральской горы Отортен при странных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов. Горный перевал, где произошла трагедия, впоследствии стали называть перевалом Дятлова — по фамилии руководителя группы. На сегодняшний день существует масса версий о том, что же могло произойти там на самом деле…

Путь к Горе мертвецов

Местные манси называли гору Отортен Холат Сяхыл — «Гора мертвецов». Когда-то, в очень давние времена, на ее вершине якобы погибли девять местных жителей. И вот много лет спустя она вновь забрала девять жизней…

В январе 1959 года группа из десяти студентов Уральского политехнического института собралась в зимний поход. Возглавлял ее пятикурсник Игорь Дятлов, считавшийся опытным руководителем. Всего в группе было восемь парней — Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко , Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Александр Колеватов, Семен Золотарев, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин , и две девушки — Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина.

Группа выехала из Свердловска 23 января. 27 января вышли на маршрут. Утром 28 января Юрий Юдин покинул группу из-за боли в ноге, и товарищи двинулись дальше без него, что и спасло ему жизнь.

Конечной точкой маршрута значился поселок Вижай, откуда 12 февраля студенты должны были отбить телеграмму в спортклуб родного института. Но на связь они так и не вышли.

Тревогу забили только 16 февраля. По следу группы было отправлено несколько поисковых экспедиций.

Страшные находки

25 февраля на восточном склоне горы Отортен была найдена палатка со снаряжением и провизией, принадлежавшими группе Дятлова. Почти всю обувь, верхнюю одежду и личные вещи туристы оставили в палатке (в 25-градусный мороз!) Как установила экспертиза, подветренная сторона палатки оказалась в двух местах разрезана изнутри, похоже, для того, чтобы люди могли быстрее выбраться оттуда.

Следы спускались в долину и лес у подножья горы. 26 февраля на расстоянии полутора километров от палатки, у самой границы леса, нашли остатки костра, возле которого лежали раздетые до нижнего белья трупы Дорошенко и Кривонищенко. В 300 метрах от костра находился труп Дятлова. Он лежал на спине, головой по направлению к палатке, рука обхватывала ствол березы… 5 марта в 180 метрах от этого места был найден труп Слободина, а еще в 150 метрах — труп Колмогоровой. Слободин и Колмогорова лежали вниз лицом — по-видимому, они пытались ползти по направлению к палатке. Лишь часть покойников были одеты.

Было установлено, что смерть наступила в ночь с 1 на 2 февраля от замерзания. Травмы были в основном посмертные или же полученные, когда люди карабкались по склону. У Слободина на черепе была трещина, но скончался он также от переохлаждения.

Только 4 мая в 75 метрах от кострища, по направлению к долине Лозьвы, были обнаружены трупы остальных членов группы — Дубининой, Золотарева, Тибо-Бреньоля и Колеватова.

Они пали за Родину?

Расследование не пришло к какой-то единой доказанной версии. Среди предположений по поводу гибели студентов были: отравление; поражение шаровой молнией; воздействие каких-то газов или излучений; сход лавины; нападение диких животных, браконьеров или беглых зэков; испытания неизвестного оружия…

Довольно любопытной выглядит версия, выдвинутая автором книги «Перевал Дятлова» Алексеем Ракитиным . Он предположил, что «дятловцы» или часть из них были… завербованными агентами КГБ и погибли в результате сорвавшейся спецоперации!

Ракитин утверждал, что у «наших» агентов было задание встретиться с иностранными разведчиками, также «замаскированным

и» под туристическую группу. Возможно, они должны были притвориться ярыми противниками советского режима, готовыми к вербовке, и передать шпионам дезинформацию оборонного характера. Но были ими раскрыты. Либо сами шпионы как-то раскрыли себя перед не посвященными в тему свидетелями…

В итоге в целях сохранения собственной безопасности они могли под угрозой расправы заставить и «агентов», и свидетелей раздеться и уйти подальше от палатки, обрекая их на верную смерть.

Правда, бывший советский разведчик Михаил Любимов скептически прокомментировал данную версию, отметив, что, хотя в 50-е годы западные спецслужбы действительно активно интересовались секретами уральской оборонной промышленности, они работали совсем иными методами.