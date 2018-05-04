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В военном параде в Калининграде примет участие комплекс «Искандер-М»
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В военном параде в Калининграде примет участие комплекс «Искандер-М» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», поступивший на вооружение Балтийского флота, будет участвовать в составе механизированной колонны в военном параде 9 мая в Калининграде, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В этом год военнослужащие Балтфлота получили и освоили бригадный комплект комплекса «Искандер-М». В четверг его впервые показали на ночной репетиции на площади Победы в Калининграде. Комплекс будет участвовать и в остальных репетициях — 5 и 7 мая, затем пройдет в составе механизированной колонны в военном параде в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", — сказал Мартов.
Всего по главной площади Калининграда пройдут около 1,8 тысячи военнослужащих Балтфлота и других силовых ведомств региона и более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Среди них — новейшие дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия «Панцирь-С1», танки Т-72, боевые машины пехоты «БМП-2».
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» разработан в коломенском КБ машиностроения, впервые его представили в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС. Основное назначение «Искандера» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов.
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