В Калининграде пройдёт репетиция военного парада

Сегодня в центре Калининграда пройдёт репетиция военного парада. С половины восьмого до одиннадцати часов вечера будет перекрыто движение транспорта по Ленинскому проспекту, на площади Победы, по ул. Черняховского, Советскому проспекту, проспекту Мира, ул. Театральной и Гвардейскому проспекту. Изменится и схема движения общественного транспорта.

Всего ко Дню Победы в Калининграде пройдёт три репетиции парада — 3, 5 и 7 мая. В шествии на главной площади примут участие более 1800-т человек, зрители смогут увидеть 64 единицы техники. В том числе танк Т-34 и танки Т-72, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», а также крупнокалиберные артиллерийские орудия «Гиацинт».