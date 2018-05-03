Ещё
В Калининграде пройдёт репетиция военного парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде пройдёт репетиция военного парада 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в центре Калининграда пройдёт репетиция военного парада. С половины восьмого до одиннадцати часов вечера будет перекрыто движение транспорта по Ленинскому проспекту, на площади Победы, по ул. Черняховского, Советскому проспекту, проспекту Мира, ул. Театральной и Гвардейскому проспекту. Изменится и схема движения общественного транспорта.
Всего ко Дню Победы в Калининграде пройдёт три репетиции парада — 3, 5 и 7 мая. В шествии на главной площади примут участие более 1800-т человек, зрители смогут увидеть 64 единицы техники. В том числе танк Т-34 и танки Т-72, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», а также крупнокалиберные артиллерийские орудия «Гиацинт».
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде начали раздавать георгиевские ленточки В День Победы за правопорядком будут следить более 3000 человек Виталий Третьяков рассказал подробности о переименовании «Аэрофлотом» Калининграда в Кенигсберг
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы59
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов129
В Сирии разбился российский истребитель530
Полномочия Медведева передадут Кудрину992
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка115
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение